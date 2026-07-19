Jön az első tisztán elektromos Jetta, ám egy kis csavar is van a buliban!

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A Jetta hallatán idehaza legtöbben a Golf lépcsőshátú rokonára gondolnak, a név azonban 2019 óta egészen mást is jelent. A Volkswagen és kínai partnere, a FAW ekkor önálló, kedvező árú márkát alapított Jetta néven. Az elsősorban fiatalabb vásárlókat célzó brand jelenleg kizárólag a kínai piacon kínál autókat. A modellpalettát két benzines szedán, a VA3 és a VA7, valamint három szabadidő-autó, a VS5, a VS7 és a VS8 alkotja. Ehhez csatlakozik hamarosan az M6, amely a Jetta márka első sorozatgyártású, tisztán elektromos modellje, egyben az első villanyhajtású szedánja lesz.

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Az M6 a hivatalos bemutató előtt került be a kínai ipari és információtechnológiai minisztérium adatbázisába. A nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján 4806 milliméter hosszú, kivitelétől függően 1868 vagy 1895 milliméter széles, illetve 1500 milliméter magas lesz. Tengelytávolsága 2820 milliméter, saját tömege pedig 1557 és 1628 kilogramm között alakul. A formavilág követi a jelenlegi kínai villanyautók irányzatát. Az orr-részről elhagyták a hagyományos hűtőrácsot, fölötte keskeny fényszórók kaptak helyet. Oldalról részben rejtett kilincsek és határozott élek láthatók, a töltőcsatlakozót pedig a jobb első sárvédőn helyezték el. Hátul teljes szélességű fénycsík köti össze a lámpatesteket, középen JETTA felirattal. A felszereltségtől függően panorámatető, oldalsó kamerák és cápauszony-antenna is rendelhető lesz.

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