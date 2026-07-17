Közel 1 méteres hátsó kijelzővel és akár 8 üléssel jön az új Mercedes VLE

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A VLE az első sorozatgyártású modell, amely a Mercedes-Benz új VAN.EA (Van Electric Architecture) padlólemezére épül. Az új alapot eleve elektromos hajtásra tervezték, így hatékonyabb helykihasználást, nagyobb utasteret és jobb aerodinamikát tesz lehetővé, mint a belső égésű motoros alapokra épülő konstrukciók. A moduláris felépítés emellett lehetővé teszi, hogy ugyanarra a platformra különböző tengelytávú, első- és összkerékhajtású, illetve eltérő méretű prémium személyszállító vagy akár haszonjármű modellek is épüljenek a jövőben.

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A bemutatott elsőkerék-meghajtású VLE 300-at egy 276 lóerős villanymotor hajtja, az energiaellátásról pedig egy 115 kWh hasznos kapacitású akkumulátor gondoskodik. A gyártó közlése szerint a WLTP mérési ciklus alapján a modell több mint 700 kilométer megtételére képes egyetlen feltöltéssel. A 800 voltos elektromos architektúra nemcsak a hatékonyságot javítja, hanem a töltési időt is jelentősen csökkenti. A VLE több mint 300 kW teljesítményű DC gyorstöltést támogat, így ideális körülmények között 15 perc alatt akár 355 kilométerre elegendő energia tölthető vissza az akkumulátorba.

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A kínálat még az idei évben tovább bővül a VLE 400 4MATIC változattal, amely 415 lóerős rendszerteljesítményt és összkerékhajtást kínál majd. A Mercedes-Benz azt is megerősítette, hogy 2027-ben hosszabb tengelytávú kivitel is érkezik. A futóművet a komfort mellett a könnyű vezethetőségre hangolták. Az opcionális AIRMATIC légrugózás automatikus szintszabályozással alkalmazkodik a terheléshez és az útviszonyokhoz, nagyobb sebességnél pedig akár 40 mm-rel lejjebb engedi a karosszériát a kedvezőbb légellenállás érdekében.

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Szintén extraként rendelhető a hátsókerék-kormányzás, amely legfeljebb 7 fokban fordítja el a hátsó kerekeket. Ennek köszönhetően a VLE fordulóköre mindössze 10,9 méter, ami kifejezetten jó érték. Viszonyításképp, ha csak a gyártó kínálatánál maradunk, egy GLC fordulóköre például 11,8 méter. A karosszéria légellenállási együtthatója 0,25, ami egy ekkora méretű modell esetében kiemelkedően alacsony érték, ezzel együtt pedig értelmet nyernek a kifejezetten élmentesített, görbékkel és domborulatokkal játszó karosszériaelemek is.

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Az utastér legfeljebb nyolc teljes értékű üléssel konfigurálható. A második és harmadik sor ülései többféleképpen is pozícionálhatók, dönthetők vagy akár teljesen kiszerelhetők. A Roll & Go rendszerrel a kézi állítású ülések egyszerűen mozgathatók, az elektromosan állítható hátsó ülések pedig az infotainment rendszerről, az oldalsó kezelőfelületekről vagy mobilalkalmazással is vezérelhetők. Fontos újítás, hogy a korábbi ülésrögzítő síneket és alkatrészeket is áttervezték. Immáron rögzítőkarmok helyett, kerekek vannak a moduláris ülések alján és egy szimpla becsúsztat-bepattint módszerrel lehet variálni őket, ráadásul a kiszerelt ülések mozgatása és tárolása is sokkal egyszerűbb lett. Három üléssor használata mellett közel 800 literes csomagtér áll rendelkezésre, az összes hátsó ülés kiszerelésével pedig több mint 4000 literes raktér is kialakítható.

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A csúcsfelszereltség Grand Comfort üléseit masszázsfunkcióval, állítható deréktámasszal, lábtámasszal, vezeték nélküli telefontöltéssel és extra párnázással is ellátták, fűteni és szellőztetni is lehet őket. Emellett két elektromos tolóajtó, külön nyitható hátsó szélvédő, valamint teljesen leengedhető tolóajtó-ablakok is elérhetők. A fedélzeten a Mercedes-Benz új MB.OS operációs rendszere dolgozik, amely vezeték nélküli szoftverfrissítéseket is támogat. Az MBUX infotainment mesterséges intelligenciára épülő virtuális asszisztenst, személyre szabható kezelőfelületet és fejlett vezetéstámogató funkciókat kínál. Természetesen az MBUX Superscreen, azaz a műszerfal teljes szélességében elnyúló, több mint 97 centiméteres, 3 egybeolvadó kijelzővel dolgozó extra is elérhető.

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