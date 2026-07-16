Beárazták itthon a 2023-as Év Autója frissített változatát! Ennyiért lehet most hazavinni!

Május közepén mutatta be a Jeep az Avenger frissített változatát, a leglátványosabb módosítás kétségkívül az autó orrán érhető tetten, ám minden fontosabb változtatásról egy korábbi cikkben már beszámoltunk – ez ide kattintva
érhető el.
A márka nemrég közzétette az újdonság magyarországi árlistáját, amelyben a benzines, a lágy hibrid, valamint az elektromos kivitel árát is feltüntették. Értelemszerűen a mindenféle villanyosítást mellőző verzió a legolcsóbb, amely Longitude felszereltséggel 8 990 000 forinttól érhető el. Ugyanez a hajtáslánc Altitude és Summit csomaggal is rendelhető: előbbi 9 890 000 forintért, utóbbiért pedig minimum 10 890 000 forintot kérnek.
A 110 lóerős lágy hibrid ugyancsak Longitude felszereltséggel 10 090 000 forinttól indul, de a Summit csomaggal ezért is legalább 11 990 000 forintot kell fizetni. Az összkerékmeghajtású mHEV kizárólag Upland és Overland csomaggal konfigurálható, előbbi 12 590 000, utóbbi 13 590 000 forinttól.
A legdrágább Avenger továbbra is a tisztán elektromos, amelynek listaára 14 650 000 és 16 150 000 forint között mozog. A különleges, 85th Anniversary kivitel ugyancsak rendelhető az összes hajtáslánccal Magyarországon, a vételár is ennek függvényében alakul, 10 390 000 és 15 650 000 forint között.