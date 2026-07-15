Elképesztő pofátlanságokat fülelt le a rendőrségi drón! Íme a videó!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya július 10-én délután az M7-es autópálya Budapestről kifelé vezető oldalán, az M0-s autóút és az érdi lehajtó közötti szakaszon tartott közlekedésrendészeti ellenőrzést. Az akció célja a leállósávot szabálytalanul használó járművezetők kiszűrése volt – tudatta a BRFK frissen megjelent közleményében. A hatóság a közzétett videó alapján nem véletlenszerűen állt ki pont erre a szakaszra, éppen ezzel a céllal, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a közzétett videó.Néhány óra alatt 15 szabálysértővel szemben intézkedtek. A leállósávban folyamatos közlekedés miatt 13 járművezetővel szemben összesen több mint kétmillió forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Egy sofőrrel szemben közigazgatási jegyzőkönyvet vettek fel, egy másik autós pedig helyszíni bírságot kapott, mert indokolatlanul a leállósávban várakozott – derült ki a BRFK bejegyzéséből. A rendőrség ismét hangsúlyozta, a leállósáv kizárólag műszaki hiba, baleset vagy más vészhelyzet esetén használható. Az ott szabálytalanul közlekedők akadályozhatják a mentést, és veszélyeztethetik a lerobbant járművek mellett tartózkodók biztonságát.