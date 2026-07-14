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Autósvilág hírei2026. 07. 14.

8 millió forint környékére ígért autót hozhat Európába a Suzuki!

3 éven belül legalább két új autóval bővülhet a Suzuki európai modellpalettája, közülük az egyik egy megfizethetőnek szánt városi kisautó lehet, de az is kiderült, érkezhet e a közeljövőben a tisztán elektromos Swift.

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Gorzás Gergő
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A Suzuki nem kapkodta el a villanyosítást, tavaly dobta piacra Európában az első tisztán elektromos modelljét az e Vitara képében, ezt – és az Acrosst – leszámítva a régióban csak lágy hibrid hajtáslánccal értékesít autókat a márka. Jó eséllyel mindez változik az elkövetkező években, legalábbis erről beszélt David Kateley, a vállalat Nagy-Britanniában üzemelő kirendeltségének vezetője az Autocarnak. A szakember ugyanis megerősítette, 2027 tavaszán érkezik a szigetország újautó-piacára a múlt évi Japán Mobilitási Kiállításon bemutatott Vision e-Sky városi villanyautó sorozatgyártott változata. Mivel a brit modellpaletta többnyire átfedésben van az régió más országaiban kínáltakkal, így jó eséllyel, nem csak Nagy-Britannia kap az újdonságból, bár egyelőre erről még nincs hivatalos megerősítés. Annyi viszont már biztosnak tűnik, hogy a Vision e-Sky kész kivitele a Kei car kategóriának megfelelő dimenziókkal és teljesítménnyel készülhet, vagyis 29 kilowattórás akkumulátort kaphat, amely nagyjából 210 kilométerre elegendő hatótávot biztosíthat. Minden bizonnyal a Honda Super-N lehet a legfőbb konkurense, ennek nagyjából 8 millió forintos árcédulája lesz, így valószínűleg a legkisebb villany-Suzukit is hasonlóképpen fogják árazni. 2029-ben pedig újabb villanyautóval bővülhet a Suzuki modellpalettája, ez a hírek szerint a B-szegmensbe fog érkezni, az e-Sky és az e Vitara közé. Erről egyelőre nem áll rendelkezésre több konkrétum, de Kateley elmondta az Autocarnak, semmiképpen sem egy elektromos Swiftre kell gondolni, vagyis a márka népszerű kisautójából jó eséllyel nem mostanában fog tisztán elektromos alternatíva készülni.
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