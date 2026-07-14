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Teszt2026. 07. 14.

Mit tud az Opel zászlóshajója konnektoros hibridként?

Lehet prémiumautót csinálni egy Opelből? Erre a kérdésre próbál választ adni ez a konnektoros hibrid Grandland tesztautó!

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Németh Kornél
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Már első ránézésre is látszik, hogy az új Grandland ezzel a felszereltséggel drágának és minőséginek akar tűnni

  Az Opel középkategóriás SUV kínálata igencsak érdekes, hiszen ebben a méretosztályban árulják az olcsónak szánt, akár hét üléssel is kérhető Fronterát, illetve a zászlóshajónak számító legdrágább modelljüket, a Grandland crossovert is. Hab a tortán, hogy a két modellt közvetlenül egymást követően próbálhattam ki, így még egyértelműbbé vált, hogy a két SUV hasznos alapterülete nagyjából megegyezik. A poén egy részét azonban már most le kell, hogy lőjem: az első pillanattól egyértelmű, hogy a két Opel nem konkurense egymásnak.

4,65 méteres hosszához 2,78 méteres tengelytáv társul

 

1,91 méter széles

1,67 méter magas

Mindez már a műszaki alapoknál elkezdődik, a Grandland ugyanis a Stellantis csoport STLA Medium platformján osztozik a Citroen C5 Aircross második, illetve a Peugeot 3008-5008 páros harmadik generációjával. A szélesebb, kényelmesebb, és összességében minőségibb hatást keltő alapokat össze sem lehet hasonlítani az indiaiakkal közösen fejlesztett, kisautó padlólemezről felpumpált, minden porcikájával spórolni próbáló Fronterával. Sőt, igazából a kompakt kategória jelentős többségével sem: a Grandland valóban zászlóshajó próbál lenni.

A világító hűtőrács mellé színvonalas Mátrix-LED fényszóró, illetve látványos hátsó fényjáték is dukál

Mindez már az autó külsejét vizsgálva kiderül: a formavilág, az anyaghasználat, a színválaszték, illetve a LED fényszórók színvonala terén is prémium minőséget sugároz. A szélesebb karosszéria és a hangsúlyosabb hátsó ívek robusztus kiállást kölcsönöznek a Grandlandnek. A kéttónusú alufelnik és a zongoralakk körbeműanyagozás tovább emeli a tétet: messziről terepjárónak szeretne kinézni, közelről viszont egyértelműen öltönyben és lakkcipőben kéri, hogy még véletlenül se vidd le az aszfaltról.

A műszerfal az Opel jelenlegi dizájnjának csúcsa: modern, minőségi, letisztult, mégis átlátható

 

10 colos a digitális műszeregység

Az érintőképernyő hatalmas, 16 colos

Az utastérben is ugyanez a helyzet: amíg az Opel olcsóbb termékei könnyen tisztítható, puritán anyagokkal dolgoznak, addig itt mindenütt minőségi matériák kerülnek a sofőr keze alá. Mindemellé a jellegzetes, szögletes Opel dizájn mögött sem az egyszerű megoldások bújnak meg, kiváló példa erre a két szélső szellőző, amelyet átvezettek az ajtókárpitba a műszerfalról. A valódi prémiummárkákkal már csak azért sem versenyezhet, mert az utas felárért sem kaphat saját képernyőt, ám a sofőr szemszögéből még akár utol is érheti a triumvirátus tetszőleges márkájának egy alacsonyan extrázott, konkurens példányát.

A szellőzőket két oldalt kreatívan oldották meg, szerencsére fizikai gombok is jutottak az utastérbe

 
Rengeteg az érdekes és kimondottan hasznos részlet az utastérben, ami számomra különösen szimpatikus volt. Ilyen például a telefontartó áttetsző oldalfala, ami arra még éppen elég, hogy lásd egy bejövő hívásnál a kontakt nevét, de ahhoz már nem, hogy hosszú távon a figyelmedet elterelő dolgokat nézhess a mobilodon. De összességében a dekorációs céllal elhelyezett, kreatív részletek, illetve az általános minőségérzet is magasabbra emelik a vártnál.

Mindenütt érdekes, kreatív, illetve esetenként hasznos részletek: ez egy jól átgondolt tér

Helykínálat terén sincs mit szégyellnie az Opel legdrágább típusának: a Grandland az első és a második sorban is bőséges térrel szolgál két-két utasnak, sőt, hátul még akár három felnőtt is elférhet, az átlagosnál kevesebb kompromisszummal. Hétülésesként azonban ez a modell egyáltalán nem kapható, ami méginkább elhatárolja a Fronterától. A csomagtér azonban így minden esetben óriási, még konnektoros hibridként is 550 literes, állítható magasságú padlóval is rendelkező puttony jár a Grandlandhez.

A csomagtartó bőven elég akár családi használatra is, ülésdöntéssel 1645 literesre bővíthető

 
Bár a hagyományos változat az 1,2 literes, háromhengeres benzinessel érhető el, ami érezhetően keresztbe tesz a prémiumérzetnek, a konnektoros hibrid változat ugyanennek az erőforrásnak a négyhengeres, 1,6 literes változatára épül. Ehhez társul a 17,9 kilowattórás akku, amely WLTP szerint 87 kilométeres, a valóságban pedig nagyjából 70 kilométeres tisztán elektromos hatótávot biztosít. Kizárólag elektromos üzemmódban is korrekt egyébként a Grandland, bár ekkor érezhető, hogy csak 125 lóerővel húz. Fontos viszont, hogy alapáron csak 3,3 kilowattal tölt, illetve a feláras opció is csak 6,6 kilowattot tud, villámtöltésre lehetőség sincs. Teletöltve, de a benzinmotort is használva kimondottan dinamikus, akár 7,8 másodperc alatt is képes állórajtból 100 km/órára gyorsítani a 195 lóerős rendszerteljesítménynek köszönhetően.

1,6 liter, négy henger: ezzel a motorral tényleg képes prémium hatást kelteni, a háromhengeressel ez sokkal nehezebb lenne

  Kezelhetőség terén a súlya határolja el leginkább a Fronterától, illetve lényegében bármilyen alsó polcos terméktől. 1821 kilogrammos saját tömegének köszönhetően SUV-szerűen vasalja az utat, a futómű hangolása is ehhez alkalmazkodik. A könnyed, sportos vonal helyett így marad a kényelmes, tekintélyt parancsoló jelenlét, ebben is inkább a prémium kategóriát követi a modell. A fogyasztása is korrekt, autópályán, lemerült akkuval, 130 km/órára állított tempomattal nagyjából 6,5 litert kért, városban és országúton pedig akár 5 liter környékére is be tudott férni.

Csendes, kényelmes, illetve akár hosszabb utakra is alkalmas: a plafonig extrázott Grandland több, mint amit az Opel embléma sugall

  Egy vonzó árcédulával megspékelve még akár logikus választás is lehet tehát a Grandland, ezért pedig gyakorlatilag mindent meg is tettek az Opelnél. Hasonló színvonalú autókért ugyanis a valódi prémiumgyártók gond nélkül elkérik a 20-25 milliót, így az Opel ajánlata inkább a kínai konkurensekkel száll versenybe. Az alap, benzines Grandland magánszemélyek számára 10,99 millióról indul, a konnektoros hibrid hajtáslánccal is hazavihető kedvezményesen már akár 15,84 millió forintért. Az Ultimate felszereltséget is rádobva 18,04 milliót kérnek érte, de még a közel plafonig extrázott tesztautó is befért egy hajszállal 18,9 millió forint alá a kedvezménnyel.

Az autó hátuljára is jutott kreativitás

 
Mindezek fényében a Grandland üzenete egyszerű: nem azoknak a vásárlóknak szól, akik kizárólag a mérete miatt keresnék, hanem azoknak az ügyfeleknek, akik minőséget szeretnének, de nem feltétlenül igénylik a nagyobb nevű prémiummárkákat, egy kínai autóra viszont fájna kiadni a súlyos milliókat. Ennek a célközönségnek lehet ideális választás az Opel jelenlegi zászlóshajója ezzel a hajtáslánccal és felszereltséggel.

Német logó, francia technika, kínai áron: te bevállalnád a konnektoros hibrid Grandlandet?

 

Értékelés

Pozitív

Jó anyagminőség, igényes kialakítás, kényelmes utastér, korrekt ár

Negatív

Alapáron csak 3,3 kilowattos töltés

Árak

Tesztmodell alapára

15 840 000 Ft

Tesztautó ára

18 900 000 Ft

Műszaki adatok

Hosszúság

4650 mm

Szélesség

1905 mm

Magasság

1667 mm

Csomagtér

550 l

Motor

Benzinmotor

Teljesítmény

143 kW (194 LE)

G

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