Teszt2026. 07. 14.
Mit tud az Opel zászlóshajója konnektoros hibridként?
Lehet prémiumautót csinálni egy Opelből? Erre a kérdésre próbál választ adni ez a konnektoros hibrid Grandland tesztautó!
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Az Opel középkategóriás SUV kínálata igencsak érdekes, hiszen ebben a méretosztályban árulják az olcsónak szánt, akár hét üléssel is kérhető Fronterát, illetve a zászlóshajónak számító legdrágább modelljüket, a Grandland crossovert is. Hab a tortán, hogy a két modellt közvetlenül egymást követően próbálhattam ki, így még egyértelműbbé vált, hogy a két SUV hasznos alapterülete nagyjából megegyezik. A poén egy részét azonban már most le kell, hogy lőjem: az első pillanattól egyértelmű, hogy a két Opel nem konkurense egymásnak.
Mindez már a műszaki alapoknál elkezdődik, a Grandland ugyanis a Stellantis csoport STLA Medium platformján osztozik a Citroen C5 Aircross második, illetve a Peugeot 3008-5008 páros harmadik generációjával. A szélesebb, kényelmesebb, és összességében minőségibb hatást keltő alapokat össze sem lehet hasonlítani az indiaiakkal közösen fejlesztett, kisautó padlólemezről felpumpált, minden porcikájával spórolni próbáló Fronterával. Sőt, igazából a kompakt kategória jelentős többségével sem: a Grandland valóban zászlóshajó próbál lenni.
Mindez már az autó külsejét vizsgálva kiderül: a formavilág, az anyaghasználat, a színválaszték, illetve a LED fényszórók színvonala terén is prémium minőséget sugároz. A szélesebb karosszéria és a hangsúlyosabb hátsó ívek robusztus kiállást kölcsönöznek a Grandlandnek. A kéttónusú alufelnik és a zongoralakk körbeműanyagozás tovább emeli a tétet: messziről terepjárónak szeretne kinézni, közelről viszont egyértelműen öltönyben és lakkcipőben kéri, hogy még véletlenül se vidd le az aszfaltról.
Az utastérben is ugyanez a helyzet: amíg az Opel olcsóbb termékei könnyen tisztítható, puritán anyagokkal dolgoznak, addig itt mindenütt minőségi matériák kerülnek a sofőr keze alá. Mindemellé a jellegzetes, szögletes Opel dizájn mögött sem az egyszerű megoldások bújnak meg, kiváló példa erre a két szélső szellőző, amelyet átvezettek az ajtókárpitba a műszerfalról. A valódi prémiummárkákkal már csak azért sem versenyezhet, mert az utas felárért sem kaphat saját képernyőt, ám a sofőr szemszögéből még akár utol is érheti a triumvirátus tetszőleges márkájának egy alacsonyan extrázott, konkurens példányát.
Rengeteg az érdekes és kimondottan hasznos részlet az utastérben, ami számomra különösen szimpatikus volt. Ilyen például a telefontartó áttetsző oldalfala, ami arra még éppen elég, hogy lásd egy bejövő hívásnál a kontakt nevét, de ahhoz már nem, hogy hosszú távon a figyelmedet elterelő dolgokat nézhess a mobilodon. De összességében a dekorációs céllal elhelyezett, kreatív részletek, illetve az általános minőségérzet is magasabbra emelik a vártnál.
Helykínálat terén sincs mit szégyellnie az Opel legdrágább típusának: a Grandland az első és a második sorban is bőséges térrel szolgál két-két utasnak, sőt, hátul még akár három felnőtt is elférhet, az átlagosnál kevesebb kompromisszummal. Hétülésesként azonban ez a modell egyáltalán nem kapható, ami méginkább elhatárolja a Fronterától. A csomagtér azonban így minden esetben óriási, még konnektoros hibridként is 550 literes, állítható magasságú padlóval is rendelkező puttony jár a Grandlandhez.
Bár a hagyományos változat az 1,2 literes, háromhengeres benzinessel érhető el, ami érezhetően keresztbe tesz a prémiumérzetnek, a konnektoros hibrid változat ugyanennek az erőforrásnak a négyhengeres, 1,6 literes változatára épül. Ehhez társul a 17,9 kilowattórás akku, amely WLTP szerint 87 kilométeres, a valóságban pedig nagyjából 70 kilométeres tisztán elektromos hatótávot biztosít. Kizárólag elektromos üzemmódban is korrekt egyébként a Grandland, bár ekkor érezhető, hogy csak 125 lóerővel húz. Fontos viszont, hogy alapáron csak 3,3 kilowattal tölt, illetve a feláras opció is csak 6,6 kilowattot tud, villámtöltésre lehetőség sincs. Teletöltve, de a benzinmotort is használva kimondottan dinamikus, akár 7,8 másodperc alatt is képes állórajtból 100 km/órára gyorsítani a 195 lóerős rendszerteljesítménynek köszönhetően.
Kezelhetőség terén a súlya határolja el leginkább a Fronterától, illetve lényegében bármilyen alsó polcos terméktől. 1821 kilogrammos saját tömegének köszönhetően SUV-szerűen vasalja az utat, a futómű hangolása is ehhez alkalmazkodik. A könnyed, sportos vonal helyett így marad a kényelmes, tekintélyt parancsoló jelenlét, ebben is inkább a prémium kategóriát követi a modell. A fogyasztása is korrekt, autópályán, lemerült akkuval, 130 km/órára állított tempomattal nagyjából 6,5 litert kért, városban és országúton pedig akár 5 liter környékére is be tudott férni.
Egy vonzó árcédulával megspékelve még akár logikus választás is lehet tehát a Grandland, ezért pedig gyakorlatilag mindent meg is tettek az Opelnél. Hasonló színvonalú autókért ugyanis a valódi prémiumgyártók gond nélkül elkérik a 20-25 milliót, így az Opel ajánlata inkább a kínai konkurensekkel száll versenybe. Az alap, benzines Grandland magánszemélyek számára 10,99 millióról indul, a konnektoros hibrid hajtáslánccal is hazavihető kedvezményesen már akár 15,84 millió forintért. Az Ultimate felszereltséget is rádobva 18,04 milliót kérnek érte, de még a közel plafonig extrázott tesztautó is befért egy hajszállal 18,9 millió forint alá a kedvezménnyel.
Mindezek fényében a Grandland üzenete egyszerű: nem azoknak a vásárlóknak szól, akik kizárólag a mérete miatt keresnék, hanem azoknak az ügyfeleknek, akik minőséget szeretnének, de nem feltétlenül igénylik a nagyobb nevű prémiummárkákat, egy kínai autóra viszont fájna kiadni a súlyos milliókat. Ennek a célközönségnek lehet ideális választás az Opel jelenlegi zászlóshajója ezzel a hajtáslánccal és felszereltséggel.
Értékelés
Pozitív
Jó anyagminőség, igényes kialakítás, kényelmes utastér, korrekt ár
Negatív
Alapáron csak 3,3 kilowattos töltés
Árak
Tesztmodell alapára
15 840 000 Ft
Tesztautó ára
18 900 000 Ft
Műszaki adatok
Hosszúság
4650 mm
Szélesség
1905 mm
Magasság
1667 mm
Csomagtér
550 l
Motor
Benzinmotor
Teljesítmény
143 kW (194 LE)
G
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