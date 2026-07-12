Teszt2026. 07. 12.
Videó: Milliós árengedménnyel kopogtat a piac ajtaján az Omoda 7 – Mutatjuk mit tud!
A kínai márkák egyre komolyabb szereplői a magyar újautó-piacnak, az Omoda 7 SHS-P pedig jól mutatja, milyen gyorsan fejlődik ez a szegmens. A konnektorról tölthető hibrid SUV papíron több mint 1200 kilométeres kombinált hatótávot, gazdag alapfelszereltséget és kedvező árat ígér, miközben méretben és tudásban olyan modelleknek állít kihívást, mint a Hyundai Tucson, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR Plug-in Hybrid.
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Videónkban megnézzük, mit tud a gyakorlatban az 1,5 literes turbós benzinmotorból, valamint a 150 kW-os villanymotorból álló, 279 lóerős plug-in hibrid hajtáslánc. Bemutatjuk az utasteret, a fedélzeti technikát és a vezetéstámogató rendszereket, emellett arra is kitérünk, milyen vezetni és hogy összességében mit kínál a jelenlegi mezőny egyik legolcsóbb kínai PHEV modellje.
Műszaki adatok
Hosszúság
4660 mm
Szélesség
1875 mm
Magasság
1670 mm
Csomagtér
590-1417 l
Motor
Plug-in hibrid
Hengerűrtartalom
1,5 cm³
Teljesítmény
205 kW (279 LE)
G
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