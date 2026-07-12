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Teszt 2026. 07. 12.

Videó: Milliós árengedménnyel kopogtat a piac ajtaján az Omoda 7 – Mutatjuk mit tud!

A kínai márkák egyre komolyabb szereplői a magyar újautó-piacnak, az Omoda 7 SHS-P pedig jól mutatja, milyen gyorsan fejlődik ez a szegmens. A konnektorról tölthető hibrid SUV papíron több mint 1200 kilométeres kombinált hatótávot, gazdag alapfelszereltséget és kedvező árat ígér, miközben méretben és tudásban olyan modelleknek állít kihívást, mint a Hyundai Tucson, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR Plug-in Hybrid.