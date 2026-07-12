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Teszt2026. 07. 12.

Videó: Milliós árengedménnyel kopogtat a piac ajtaján az Omoda 7 – Mutatjuk mit tud!

A kínai márkák egyre komolyabb szereplői a magyar újautó-piacnak, az Omoda 7 SHS-P pedig jól mutatja, milyen gyorsan fejlődik ez a szegmens. A konnektorról tölthető hibrid SUV papíron több mint 1200 kilométeres kombinált hatótávot, gazdag alapfelszereltséget és kedvező árat ígér, miközben méretben és tudásban olyan modelleknek állít kihívást, mint a Hyundai Tucson, a Kia Sportage vagy a Toyota C-HR Plug-in Hybrid.

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Rupa Adri
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Videónkban megnézzük, mit tud a gyakorlatban az 1,5 literes turbós benzinmotorból, valamint a 150 kW-os villanymotorból álló, 279 lóerős plug-in hibrid hajtáslánc. Bemutatjuk az utasteret, a fedélzeti technikát és a vezetéstámogató rendszereket, emellett arra is kitérünk, milyen vezetni és hogy összességében mit kínál a jelenlegi mezőny egyik legolcsóbb kínai PHEV modellje.

Műszaki adatok

Hosszúság

4660 mm

Szélesség

1875 mm

Magasság

1670 mm

Csomagtér

590-1417 l

Motor

Plug-in hibrid

Hengerűrtartalom

1,5 cm³

Teljesítmény

205 kW (279 LE)

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