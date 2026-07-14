Rommá törték a lengyel rendőrség Ford Mustangját! Ennyi maradt az autóból!
Alig néhány hónapja állt szolgálatba a bűnözőtől elkobzott Ford Mustang a lengyel rendőrség kötelékében, azonban az izomautó bűnüldöző karrierje nem tartott sokáig, a napokban csúnyán összetörték. Íme a baleset részletei!
Ahogyan arról mi is beszámoltunk, idén márciusban különleges autóval bővül a lengyel rendőrség gépjárműparkja, hiszen a hatóság egy ittas vezetőtől elkobzott Ford Mustangot állított az állományába. A nem mindennapi rendőrautó szolgálata viszont nem sokáig tartott, ugyanis július elején balesetet szenvedett Milejowice-ben, miközben megkülönböztető fény- és hangjelzéssel igyekezett egy helyszínre. A lengyel hatóság tájékoztatása szerint ekkor ütközött egy Volkswagen típusú gépkocsival, amelynek sofőrje nem adta meg az elsőbbséget a Mustangnak, és miközben a szirénázó rendőrautó előzte, elé kanyarodott. A közleményben kiemelték, mindkét sofőr józan volt a baleset pillanatában, senki sem sérült meg, ugyanakkor a vétkes sofőr 166 000 forintnak megfelelő pénzbírságot és 10 büntetőpontot kapott. Érdekesség, Lengyelországban különbséget tesznek tapasztalt és kezdő sofőrök között. Előbbiek esetében 25 pont begyűjtése után ugrik a jogsi, míg utóbbi esetben már 20 pont is elegendő a vezetői engedély végérvényes bevonásához.
Egyelőre nagy kérdés, mi lesz a Mustang sorsa, ugyanis erről nem közölt részleteket a hatóság. A helyszínen készült fényképek alapján az autó eleje nagyon komoly sérüléseket szenvedett – az ütközés után egy kapunak csapódott, míg a Volkswagen az árokban kötött ki – de vélhetően a gépjármű alja sem úszta meg sértetlenül az incidenst.