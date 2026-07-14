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Autósvilág hírei 2026. 07. 14.

Rommá törték a lengyel rendőrség Ford Mustangját! Ennyi maradt az autóból!

Alig néhány hónapja állt szolgálatba a bűnözőtől elkobzott Ford Mustang a lengyel rendőrség kötelékében, azonban az izomautó bűnüldöző karrierje nem tartott sokáig, a napokban csúnyán összetörték. Íme a baleset részletei!