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Autósvilág hírei2026. 07. 14.

Újabb részleteket osztott meg a Fiat az olcsónak ígért szabadidő-autóiról!

Az első bejelentéskor meglehetősen szűkszavúan nyilatkozott a Fiat a két új SUV-ról, ám ezúttal valamivel részletesebb tájékoztatást adtak. Íme a legfontosabb tudnivalók!

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Gorzás Gergő
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Már idén márciusban szárnyra kaptak a pletykák a Fiat Grizzly érkezéséről, viszont a tényleges leleplezésre egészen júniusig kellett várni. Az olasz márka akkor csak egyetlen fotót és egy meglehetősen szűkszavú közleményt hozott nyilvánosságra. A gyártó 127. születésnapjának alkalmából viszont még több részletet árultak el a két újdonságról, hiszen a klasszikus SUV sziluettel rendelkező Grizzly mellett egy Fastback változat is készül, amely inkább a SUV-kupék mezőnyébe illeszkedik. Ugyanakkor a két kivitel között jó eséllyel nem lesz árkülönbség, legalábbis a márka által frissen közétett reklámvideóban erről beszéltek a szereplők. Többé az sem titok, hogy a Fastback változat valóban hosszabb, 4,5 méter, míg a klasszikus SUV sziluettel rendelkező 4,4 méter, így értelemszerűen előbbinek nagyobb a csomagtere is. Kereken 600 litert ígér a Fiat, ez pedig elmondásuk szerint a szegmensben az egyik legtágasabb puttony. Ahogyan az várható volt, a Grizzly mind benzines, lágy hibrid és tisztán elektromos kivitelben is elérhető lesz, legfeljebb 145 lóerővel. Vagyis gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a Fiat újabb Smart Car platformos autója egy az egyben megkapja a Grande Panda motorkínálatát. A márka közleménye szerint a Párizsi Autószalonon láthatja először a nagyközönség az újdonságokat, ezt követően pedig az utolsó negyedévben várhatóan a kereskedésekbe is megérkezik a Grizzly.
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