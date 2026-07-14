Újabb részleteket osztott meg a Fiat az olcsónak ígért szabadidő-autóiról!

Már idén márciusban szárnyra kaptak a pletykák a Fiat Grizzly érkezéséről
, viszont a tényleges leleplezésre egészen júniusig kellett várni
. Az olasz márka akkor csak egyetlen fotót és egy meglehetősen szűkszavú közleményt hozott nyilvánosságra. A gyártó 127. születésnapjának alkalmából viszont még több részletet árultak el a két újdonságról, hiszen a klasszikus SUV sziluettel rendelkező Grizzly mellett egy Fastback változat is készül, amely inkább a SUV-kupék mezőnyébe illeszkedik. Ugyanakkor a két kivitel között jó eséllyel nem lesz árkülönbség, legalábbis a márka által frissen közétett reklámvideóban erről beszéltek a szereplők.
Többé az sem titok, hogy a Fastback változat valóban hosszabb, 4,5 méter, míg a klasszikus SUV sziluettel rendelkező 4,4 méter, így értelemszerűen előbbinek nagyobb a csomagtere is. Kereken 600 litert ígér a Fiat, ez pedig elmondásuk szerint a szegmensben az egyik legtágasabb puttony.
Ahogyan az várható volt, a Grizzly mind benzines, lágy hibrid és tisztán elektromos kivitelben is elérhető lesz, legfeljebb 145 lóerővel. Vagyis gyakorlatilag biztosra vehető, hogy a Fiat újabb Smart Car platformos autója egy az egyben megkapja a Grande Panda motorkínálatát. A márka közleménye szerint a Párizsi Autószalonon láthatja először a nagyközönség az újdonságokat, ezt követően pedig az utolsó negyedévben várhatóan a kereskedésekbe is megérkezik a Grizzly.