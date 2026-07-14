Érkezik az Alfa Romeo új SUV-ja! Íme az első fotó!

Az új Alfa Romeo szabadidő-autó érkezése egyáltalán nem számít újdonságnak, ugyanakkor a márka most először közölt fotót a 2027 végén érkező SUV-ról. Ezen a típus bal hátuljának egy részlete látható, valamint a hátsó lámpatest minimális részlete, de az összkép alapján nagy bizonyossággal kijelenthető, a most megvillantott szabadidő-autó valószínűleg SUV-kupés sziluettel érkezik a kereskedésekbe.Az egyelőre név nélküli újdonságnak a Stellantis STLA Medium platformja adja majd az alapját, ennek megfelelően belső égésű motorral és tisztán elektromosként is elérhető lesz. A gyártást az olaszországi Melfi mellett található üzemben fogják végezni.