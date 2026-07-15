Így szerepelt a szigorított törésteszten az új debreceni BMW!

Biztonságos vezetés (Safe Driving): Mennyire támogatja jól a gépjármű a vezetőt, illetve mennyire nyújt biztonságos vezetési élményt?

Ütközésmegelőzés (Crash Avoidance): Mennyire hatékonyan képes a gépjármű felismerni a veszélyhelyzeteket, és segíteni az ütközés megelőzését vagy annak enyhítését?

Ütközésvédelem (Crash Protection): Mennyire védi megfelelően a jármű szerkezete, a légzsákok és az utasbiztonsági rendszerek a bent ülőket, valamint a többi közlekedőt?

Baleset utáni szakasz (Post Crash): Képes-e a jármű kialakítása és a különböző fedélzeti rendszerek a mentőcsapatok munkáját segíteni, ezzel is segítve a sérültek ellátási esélyeit egy ütközést követően?

2026-tól alapjaiban átalakult az Euro NCAP értékelési rendszere, mivel az új autókat már teljesen más szempontrendszer alapján kell értékelni, mint az elmúlt évtizedekben. A teljeskörű reformot jól mutatja, hogy a 4 fő kategóriát is teljesen újragondolták. Így mostantól az alábbi főcsoportokban értékelnek:Az iX3 az új szempontrendszer alapján is kiváló, 5 csillagos értékelést kapott. A legszerényebb átlagot a biztonságos vezetés kategóriában kapta (73 százalékot), ugyanis az Euro NCAP hiányolta a veszélyes üléspozíció felismerését, vagy épp a biztonsági öv helytelen használatának észlelését (a rendszer természetesen észleli, ha a felhasználó nem csatolja be az övet, csak épp a megfelelő használatot nem monitorozza). Ugyanakkor a 2000 kilométeres, valós közúti teszt során (amely érintette Olaszországot, Franciaországot, Németországot és Ausztriát) 86 százalékban pontosan ismerte fel a sebességkorlátozásokat, emellett az Euro NCAP külön kiemelte, az iX3-ban minden létfontosságú kezelőszerv külön fizikai kapcsolóval rendelkezik.Az ütközéselkerülés – ahogyan a közzétett videóban is látható – szinte minden esetben kiválóan működik, 83 százalékos átlagot hozott ebben a kategóriában az iX3, de az ütközésvédelem (86%), és a baleset utáni szakasz kategóriában is kiemelkedő, 95 százalékos eredményt ért el. Utóbbi során kiemelték, a rendszer kitűnően leválasztotta a baleset után a nagyfeszültségű akkumulátort (minimalizálva a tűz kockázatát), azonnal értesítette az eCall rendszer a hatóságokat, de a kilincsek is azonnal kioldóttak, vagyis könnyen hozzá lehetett férni az utastérhez.A Zeekr 7GT ugyancsak 5 csillagot kapott, szinte minden részmutatóban felülmúlta az iX3-at. Az értékelésben viszont kiemelték, a kínai modellben szinte alig találni fizikai gombot, ezért ebben a kategóriában csak gyenge minősítést kapott (a biztonságos vezetés csoporton belül), ugyanakkor a 7GT többek között a biztonsági öv helytelen használatára is figyelmeztet, ezért kaphatott összességében magasabb összpontszámot a biztonságos vezetés kategóriában, mint az iX3. Mindez tehát jól mutatja, olyan autók is kaphatnak 5 csillagot az új rendszerben, amelyek műszerfalán gyakorlatilag csak kijelző található, amennyiben a többi alkategóriában tudják hozni az Euro NCAP által elvárt szintet.