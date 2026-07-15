Ilyen lett a Volkswagen vadiúj SUV-ja! Íme a legfontosabb részletek!

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A városi szabadidő-autó a márka új, Pure Positive formanyelvének szellemében készült, ennek megfelelően a külleme több hasonlóságot is mutat a már korábban bemutatott ID.Polóval, vagy épp a nemrég frissített ID.3 Neóval. Dimenzióiban éppen a két említett modell közé érkezik, ugyanis 4,15 méter hosszú, 1,58 méter magas, 1,79 méter széles, a tengelytávja pedig 2,60 méter.

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Bár az újdonságot már álcafólia alatt vezettük , akkor még nem mutathattunk képeket az utastérről, ám most a Volkswagen maga tett közzé fotókat az ID.Cross belsejéről. A műszerfal gyakorlatilag megegyezik az ID.Polóban látottakkal: a fizikai gombokkal felvértezett kétküllős kormány mögött 10,25 colos digitális műszeregység, mellette pedig 12,9 colos érintőképernyő. Ez alatt egy további gombsor is akad, a legfontosabb funkcióknak.

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Mivel az ID.Cross az Electric Urban Car Family tagja, így természetesen az MEB+ platformra épül. Ennek megfelelően a hajtásláncok kapcsán sincs meglepetés, háromféle szisztémával lesz elérhető, kivétel nélkül mindegyik tisztán elektromos. A belépő szintet a 114 lóerős verzió jelenti, míg a két potensebb 133 és 208 lóerővel készül. Nagyfeszültségű akkumulátorból az ID.Polóhoz hasonlóan ugyancsak kétféle opció áll majd a vásárlók rendelkezésére: 37 kilowattórás LFP ötvözetű, valamint az 52 kilowattos NMC.

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Az ID.Cross természetesen Magyarországon is kapható lesz, várhatóan november végén érkezhetnek meg az első példányok hazánkba. A vételárat illetően a VW annyit árult el, a belépő szint 27 995 euróba kerül, vagyis átszámítva nagyjából 10 millió forint környéke, de ettől a tényleges hazai ár jelentősen eltérhet.