Hivatalos: kínai márka lesz az idei Anna-bál mobilitási partnere! Mutatjuk, melyik!

Az Anna-bál Magyarország legrégebbi és egyik legelegánsabb társasági eseménye, amelyet hagyományosan minden év júliusában, az Anna-naphoz legközelebb eső hétvégén rendeznek meg Balatonfüreden. A bál fénypontja a bálkirálynő-választás, ahol a bálozó hölgyek közül megválasztják a bál szépét és udvarhölgyeit. A rendezvény története egészen a magyarországi reformkorba nyúlik vissza, amely 1825-tel vette kezdetét. A legenda szerint az első Anna-bált 1825 júliusában a balatonfüredi Szentgyörgyi Horváth Fülöp János királyi kamarás és főhadnagy rendezte lánya, Krisztina tiszteletére. A résztvevők hagyományosan, így az idei évben is herendi porcelánszíveket viselnek a füredi Anna Grand Hotelben tartott eseményen, a nyitótáncokat pedig a Magyar Állami Operaház balettművészei adják elő.Az esemény mobilitási partnere idén a magyar piacon viszonylag új szereplőnek számító Geely lesz. Ahogyan az Anna-bál több mint 200 éve a magyar hagyomány része, úgy az autógyártó is arra törekszik, hogy a több ezer éves kínai kulturális örökséget a 21. század technológiájával ötvözze. A két történet ugyan a világ két távoli pontján íródott, mégis ugyanarról szól: az időtálló értékek akkor maradnak igazán élők, ha a jelenben is képesek új tartalommal gazdagodni. A Geely számára ezért a 201. Anna-bál mobilitási partnersége jóval több egy együttműködésnél. Két, hagyományaira büszke kultúra találkozása, amelyek egyaránt hisznek abban, hogy az örökség megőrzése és az innováció nem egymás ellentétei, hanem egymást erősítő értékek – közölte frissen megjelent közleményében a Geely.