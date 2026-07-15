Bent jártunk a Toyota franciaországi gyárában: így készülnek a kisautóik!

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Jelentős gyártáskapacitással büszkélkedhet Európában a Toyota, jól mutatja mindezt, hogy a kontinensen értékesített autóik 77 százaléka régiónkban születik. A japán márka 8 különböző létesítményt üzemeltet a térségben 6 különböző országban, köztük az egyik legnagyobb – és az egyik legrégebbi – a Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), amely a belga-francia határtól nem messze, Valenciennes mellett működik. Itt készülnek a Yaris és Yaris Cross modellek (valamint az előbbi alapjaira épülő Mazda2-esek is).

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Az üzemet 1998-ban alapították, a termelés 2001-ben kezdődött az első generációs Yarisszal. Akkoriban évi 150 ezer autót építettek itt 1900 munkavállaló részvételével. A TMMF életében mindig is meghatározó szerepet töltött be a városi kompakt, hiszen 2005-től a második nemzedéket is gyártották, 2011-től a harmadikat, 2020 óta pedig az aktuális, negyedik generációs Yaris példányai is sorra gördülnek ki a gyárkapun. 2021-ben érkezett a Yaris Cross, amely rövid időn belül hatalmas siker lett, nemcsak Magyarországon, de egész Európában jelenleg a legkelendőbb Toyota, olyannyira, hogy az abszolút eladási toplistákban rendre feltűnik a top10-ben – idén májusban például a 6. legnépszerűbb személyautó volt a kontinensen.

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2024-ben a gyár átlépte az 5 milliós álomhatárt – 23 évvel a gyártásindítást követően – a jubileumi példány pedig ugyancsak a crossover egyik példánya volt. Ez jelenleg is megtekinthető az üzem bejáratánál, az 5 milliós plakett mellett pedig óriási francia trikolór dísziti az ünnepi Yaris Crosst.

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Az ezt megelőző években a vállalat 1,5 milliárd eurót fektetett az üzembe, ennek eredményeképp évi 300 ezer gépjárműre nőtt a termelési kapacitás, a munkavállalók száma pedig több mint a duplájára nőtt: jelenleg megközelítőleg 4800-an dolgoznak az üzem területén. A termelés 3 műszakban történik, ideális esetben 58 másodpercenként gördül le a gyártósorról egy kész autó, vagyis naponta akár több mint 1250 példányt is össze tudnak szerelni az üzemben.

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Az itt elkészült autók több mint 80 százaléka Európában marad, az üzem legnagyobb felvevőpiaca Franciaország (16%), ezt szorosan követi Olaszország és az Egyesült Királyság (15-15%), majd Lengyelország (9%), Spanyolország (8%), Németország (6%), illetve az egyéb országok (31% (ide tartozik hazánk is)). Mára a TMMF-ben készülő autók jelentős többsége Yaris Cross, ugyanis a tavaly összeszerelt 283 465 példányból megközelítőleg 60-70 ezer példány volt csak Yaris. Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy a városi kompakt nem csak itt készül, Csehországban is gyártják az Aygo X mellett. Külön érdekesség, manapság már egyetlen modell sem készül a francia üzemben, amely ne lenne valamilyen mértékben villanyosított, 2025-től ugyanis csak és kizárólag hibrideket termel a TMMF.

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A mostani látogatásunk apropóját az új Yaris Cross érkezése adta, amelyről már több ízben is írtunk korábban, sőt, már a magyarországi árakat is ismertettük egy nemrég megjelent cikkünkben. A crossover frissítése értelemszerűen a gyár életében is fontos esemény, ugyanis a gyártósorokat át kell állítani az új alkatrészekre. Jelen esetben ez főként az első lökhárítót érinti, amit szintén házon beül készítenek, csakúgy, mint az alkatrészek döntő többségét.

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Ahogyan a legtöbb gyárban, úgy a TMMF-ben is a préségépnél kezd autóformát ölteni a létesítménybe érkező alapanyag. Az acélötvözet óriási hengerekben kerül be, a több tonnás tömeggel dolgozó prések ezekből nyomják a karosszéria elemeit, amelyeket főként robotok hegesztenek össze. Már ezen a ponton könnyedén megállapítható, éppen egy Yaris vagy egy Yaris Cross halad a soron.

59 Toyota TMMF. Onnaing.

Innen a festőüzembe kerülnek az autók, ahol a karosszéria elnyeri végleges színét, majd a kemencét és a száradási folyamatot követően az összeszerelő egységbe továbbítják az autókat. Még ezt megelőzően az ajtókat leszerelik, így védve azokat az esetleges sérülésektől, illetve jelentősen megkönnyítve a dolgozók munkáját, hiszen könnyebben hozzáférnek a váz belsejéhez.

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Ezen a ponton kerül az autóba a hajtáslánc, ahogyan minden más is, végül a saját kerekein, önerőből hajt le az adott autó a gyártósorról, ahol rögtön egy gyors minőségellenőrzésen esik át. Többek között a kormányművet, a világítóberendezéseket, de még az ablaktörlő helyes működését is letesztelik. Amennyiben az elkészült példány ezen a teszten megbukik, azonnal kiveszik a hibátlan példányok közül, és még a gyártósor mellett megpróbálják orvosolni a felmerülő problémákat. Ha ilyen nincs, az autó útja a gyár tesztpályájára vezet, ahol behatóbban is megvizsgálják, és ha itt is mindent rendben találnak, csak akkor hagyhatja el a gyárkaput – vasúton, vagy autószállító kamionon, természetesen ez nagyban függ a végső célállomástól.

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Nem csak a gyártáskapacitás növelésébe fektetett az elmúlt években a Toyota a franciaországi gyárban, de a fenntarthatóságba is. Jelenleg az egyik legfontosabb célkitűzés a zéró emisszió elérése 2030-ig, amely ugyan jelenleg még nem teljesült, de már mostanra is komoly eredményeket ért el e téren az üzem. 2001-hez képest 64 százalékkal sikerült csökkenteni az létesítmény energiaigényét, 83 százalékkal a vízszükségletet, 59 százalékkal kevesebb hulladék keletkezik, de az illékony szerves vegyületek terén is sikerült 62 százalékos csökkenést elérni. Mindent egybevetve jelenleg 72 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki a gyár, mint 2001-ben.

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Mostanra a Toyota több fronton is saját maga dolgozza fel a gyár által termelt hulladékokat. Jó példa erre a hibás műanyag alkatrészek feldolgozása. A már nem használható elemeket még az üzemben bedarálják, az így keletkező szemetet zsákokba csomagolják, később újrahasznosítják alkatrészek formájában. Hasonló az eljárás a kartonokkal is, de az ételmaradékok tudatos elkülönítésére és komposztálására is nagy gondot fordítanak. Szintén kardinális kérdés a gyárban felhasznált vízkészlet tisztítása is. Az elhasznált készleteket több tartályon is átvezetik, a különböző káros anyagokat semlegesítik, a folyamat végén pedig a környezetre ártalmatlan víz kerül vissza a rendszerbe. Mindez szigorú ellenőrzés közepette zajlik, amennyiben a mérések nem megfelelő eredményeket hoznak, úgy a rendszer azonnal, több ponton leállítható, ezzel garantáható, hogy a természetbe biztosan ne kerüljön arra ártalmas vegyület.

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Ezen törekvések természetesen a többi üzem életében is tetten érhetőek. Persze, rengeteg emissziót megsprólol a Toyota az európai gyártással is, ugyanis a kontinensen értékesített példányok 77 százaléka itt is készül. A már említett Yarison és Yaris Crosson túl a régióban születnek a Land Cruiserek (Portugália), a Corollák (Egyesült Királyság, Törökország) valamint a CH-R-ek is (Törökország).