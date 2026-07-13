Ha visszasírod a régi szép időket, ez a terepjáró neked készült!

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Manapság egyre nehezebb markáns személyiségjegyekkel felvértezni egy autót, elvégre alapkövetelmény a digitális műszeregység, a központi érintőképernyő, a luxusszegmensben pedig fokozatosan teret nyer az utasoldali kijelző is. Ezen elvárások pedig szűkítik a tervezőmérnökök mozgásterét, az új sztendertől eltérni pedig minimum merészség, de inkább bátorság. Az INEOS viszont a bátrak közé tartozik, hiszen a Grenadier ötlete alapból onnan indult, hogy az alapító tulajdonos Sir Jim Ratcliffe igyekszik megmenteni valamit a régi szép időkből.

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Ebből kifolyólag már az autó dizájnja is a klasszikus terepjárók vonalait idézi, és éppen ebben rejlik a Grenadier különlegessége. Elsőre sokaknak talán a maszkulin szó fog először az eszébe jutni – amivel nem tudok vitatkozni – de ha valaki egy katonai járműként írja le a 4,90 méter hosszú, tükrökkel együtt 2,15 méter széles, 2,05 méter magas és 2,92 méter. tengelytávolságú autót, az sem sem jár messze az igazságtól. Fontos, hogy az alábbi adatok az úgynevezett Station Wagon, tehát négyajtós kivitelre érvényesek, de létezik belőle kétüléses Utility Wagon verzió is, a Quartermaster néven futó pickupról már nem is beszélve. A Station Wagon méreteit csupán azért emeltem ki, mert ezt nyílt lehetőségem kipróbálni a Hungaroring belső offroad pályáján.

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És azért a Hungaroring, mert az INEOS Magyarországon is rendelkezik hivatalos importőrrel, így a Grenadier hazánkban is gyártói garanciával és szervizközponttal bír, ám mielőtt az árakról és a jótállás pontos időtartamáról mesélnék, nézzük a legfontosabb paramétereket.

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A hazai konfigurátorban jelenleg kétféle hajtáslánccal érhető el a Grenadier. Mindkét rendszer szívét a 3,0 literes, soros hathengeres BMW motor adja nyolcfokozatú automata váltóval, csak éppen az üzemanyag típusa tér el. Ugyanis benzinmotorral, vagy dízelmotorral is rendelhető. Előbbi az erősebb a maga 282 lóerejével, illetve 450 newtonméteres nyomatékával, de a gázolajos is tud 245 lóerőt, sőt a nyomatéka természetesen ennek a nagyobb, 550 newtonméter – mindezt bármiféle villanyos rásegítés nélkül. A felszereltségtől és a különböző kiegészítőktől nagyban függ az autó saját tömege, de még a legkönnyebb Grenadier is 2,6 tonnát nyom, ennek ellenére a benzines esetében 14 l/100 kilométeres fogyasztást ígér a gyártó, míg a gázolajosnál 10,8 l/100 kilométeres étvágyat adtak meg.

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A terepképességeket illetően sem lehet belekötni a Grenadierbe, ugyanis a hasmagassága 26,4 centiméter, a gázlómélység kereken 80 centiméter, az első terepszög 35,5 fok, a hátsó 36,1 fok, a rámpaszög pedig 28,2 fok. Mindezt a Hungaroring belső offroad pályáján csak korlátozottan nyílt lehetőségem kipróbálni, ott viszont minden akadályt játszi könnyedséggel megugrott az autó – nyilván ennél sokkal keményebb közegben is helytáll, ha a szükség úgy hozza.

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Vezetési élményben viszont egészen mást kínál a Grenadier, mint az általam mostanság kipróbált terepjárók. Persze a digitalizációt azért itt sem felejtették el teljesen, mert a vezető előtt 12,3 colos digitális műszeregység köszön vissza. Ugyanakkor szó szerint minden funkció külön kapcsolót kapott, amiből annyi van, hogy a két ülés között még a tetőt is telepakolták különböző tekerőkkel és gombokkal. Az összhatást pedig tovább fokozza, hogy az egész műszerfal a repülőgépek vezetőfülkéjét idézi, így például a vészvillogó bekapcsolása is olyan benyomást kelt, mintha éppen akkor kapcsolna be az ember valami elengedhetetlen szenzort.

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Emellett az INEOS a kulcsos indítást is megtartotta, ami lassan már a belépő szintű autóknál is ritkaság, de a kézifék is hagyományos karos megoldást kapott. Egyedül a váltókar üt el a nagy egésztől, mivel azt egy az egyben átvette a BMW-től az INEOS.

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Külön ki kell emelnem a kormányt, amely talán a legnagyobb különbség a többi terepjáróhoz mérten. A speciális szervózásnak köszönhetően egy fél fordulatig a szokottnál jóval kisebb mértékben fordítja az első kerekeket a rendszer, így a terepen kifejezetten pontos manőverezhetőséget biztosít. Ezt követően viszont kvázi személyautóssá válik a Grenadier, vagyis roppant könnyű tekerni a kormányt, így a városi közegben sem rémálom a kanyarodás. Utóbbi működést nem igazán tudtam kipróbálni, viszont az erdő sűrűjében hasznosnak bizonyult a különleges eljárás.

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Ahogyan ígértem, nézzük, mennyiért lehet jelenleg hozzájutni egy Grenadierhez! Nem egyszerű kérdés, ugyanis több karosszériaváltozat, még ennél is több kiegészítő áll rendelkezésre, így gyakorlatilag nem túlzás kijelenteni, nehéz két egyforma példányt találni az utakon. Jelenleg a Gablini hazai raktárában a legolcsóbb INEOS egy Quartermaster (pickup), amelyért 22 900 000 forintot kérnek (plusz ÁFA), a kínálat másik végén pedig egy Trialmaster található, amelyet 39 490 000 forintért hirdetnek. A konfigurátorban a rendszer nem is dob fel árat, csupán a legközelebbi kereskedés kontaktját kínálja fel. Az INEOS öt év általános jótállást vállal az autóira, az alváz átrozsdásodásáig pedig 12 évet.