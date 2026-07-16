Tényleg ez a típus lehet néhány év múlva a használtautó-piac slágermodellje?

Jelentősen átrendeződött a vállalati autóflották összetétele, legalábbis ez derült ki az Arval legfrissebb európai piaci elemzéséből. Míg a Volkswagen Tiguan az összes hajtástípust figyelembe véve az első helyre került a céges autók között, addig a tisztán elektromos modellek kategóriájában továbbra is a Tesla Model Y vezet, azonban közel 40 százalékos visszaeséssel. A rangsor azért is figyelemre méltó, mert a vállalati flották gyakran előre jelzik a teljes autópiac jövőbeli trendjeit.Az elemzett nyolc legnagyobb európai autópiacon (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia, Belgium és Lengyelország) a vállalati autóbeszerzések továbbra is meghatározó szerepet játszanak az újautó-piacon. A legfrissebb rendelkezésre álló teljes éves vállalati regisztrációs adatok alapján az összes hajtástípust figyelembe véve 2025-ben a Volkswagen Tiguan bizonyult a legnépszerűbb céges autónak, több mint 70 ezer regisztrációval. A dobogóra még a Škoda Octavia (60 ezer regisztráció) és a Renault Clio (59 ezer regisztráció) került fel. A lista jól mutatja, hogy a vállalati flottákban továbbra is a praktikus, sokoldalú és kedvező fenntartási költségekkel rendelkező modellek dominálnak.A tisztán elektromos autók kategóriájában továbbra is a Tesla Model Y áll az első helyen, ugyanakkor az előző évhez képest 38 százalékkal csökkentek a modell céges regisztrációi. Hasonló visszaesést mutat a Tesla Model 3 is, amely közel 20 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi eredményétől. A Tesla gyengülésével párhuzamosan több európai gyártó látványosan erősödött. A Volkswagen ID.7 rögtön a második helyen nyitott a rangsorban, míg a Škoda Elroq azonnal a harmadik helyre került. Szintén jelentős növekedést mutatott a BMW iX1 és a Volkswagen ID.3 – írja az Arval az elemzés összesítésében.A plug-in hibridek kategóriájában a Volkswagen Tiguan magabiztosan vezeti a mezőnyt, de talán még ennél is figyelemreméltóbb a kínai BYD előretörése. A Seal U a második helyen debütált a vállalati autók között, megelőzve több hagyományosan erős európai modellt. A toplistán több prémium SUV is megtalálható, köztük a Volvo XC60, a BMW X3 és a Mercedes GLC, ami arra utal, hogy a vállalatok egy része továbbra is a villamosítás és a hosszú távú használhatóság közötti kompromisszumot keresi – derült ki az Arval kimutatásából.