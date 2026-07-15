192 km/óráig taposta az autójának Nógrád vármegyében! Szerinted mekkora bírságot kapott?

Még a hét elején végeztek mozgó sebességellenőrzést Nógrád vármegyében a rendőrök a 21-es főúton, Pásztó és Szurdokpüspöki között. Az említett szakaszon 110 km/óra a megengedett tempó, ám ez nem mindenkit zavart, ugyanis az egyik autóst 192 km/órával mérték be. Ez a mutatvány a rendőrség tájékoztatása szerint 210 ezer forintos bírságot von majd maga után.Bács-Kiskun vármegyében is akadtak durva gyorshajtások, amelyeket még a múlt hét folyamán rögzítettek. Tompa belterületén egy motoros akadt fenn a rostán, miután a megengedett 50 km/óra helyett 97 km/órával közlekedett. Ennél súlyosabb kihágást követett el az az autós, akit az 5. számú főúton a legális 60 helyett 127 km/órával fényképeztek le – vagyis a legális több mint duplájával.Abszolút értelemben egy Škoda Octavia vezetője produkálta a múlt hét legdurvább gyorshajtását Bács-Kiskunban, ugyanis az 53. számú főúton a legális 90 helyett 163 km/órával fotózta le a traffipax. Minden bizonnyal mindhárom járművezető 140 ezer forintos pénzbírságot fog kapni.