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Autósvilág hírei 2026. 07. 16.

Indul a párbeszéd a gyorshajtások büntetéséről, te is elmondhatod a véleményed! Mutatjuk hol!

Többek között az illegális utcai versenyzés szankcionálásáról, az autók elkobzásáról, a pénzbírságok súlyosbításáról, illetve az átlagsebesség-mérésről is kikéri a kormány a lakosság véleményét. Mutatjuk, hol mondhatod el Te is, mit gondolsz a felvetett javaslatokról!