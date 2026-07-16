Indul a párbeszéd a gyorshajtások büntetéséről, te is elmondhatod a véleményed! Mutatjuk hol!

Társadalmi Párbeszédet indít a kormány a biztonságosabb közlekedés érdekében – jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A kérdőív felülete már meg is nyílt, amelyet IDE KATTINTVA
lehet elérni, és szeptember elejéig adott a lehetőség, hogy mindenki kifejthesse a véleményét.
A nagyjából 15 perc alatt kitölthető kérdőívben első körben az utcai versenyzés és a kirívó gyorshajtás büntetőjogi szankcionálásáról kérik ki a lakosság véleményét. Például olyan kérdésekben szeretnék megtudni az állampolgárok véleményét, hogy szigorúbban büntessék-e azokat, akik szándékosan teremtenek veszélyhelyzeteket, sérüléssel járó baleseteket, illetve a halálos baleset okozásakor szabadságvesztést is kiszabhassanak-e az elkövetőkre. Ugyanígy a jelentős sebességtúllépés szigorúbb büntetése is terítéken van.
A gyorshajtások után kiszabott pénzbírságok terén is komoly reformok jöhetnek. Jelenleg 50 ezer és 468 ezer forint közötti tartományban szabnak ki büntetést az elkövető előéletétől és vagyoni helyzetétől függetlenül. A jövőben azonban a vagyoni helyzettől függő, progresszív bírságolás is jöhet, de ebben is először a lakosság véleményére kíváncsi a kormány.
Az átlagsebesség-mérés az elmúlt években visszatérő téma volt, azonban eddig a jogi környezet erre nem adott lehetőséget ennek bevezetésére. A most közzétett felmérésben is szerepel erre vonatkozó kérdés.
A társadalmi egyeztetés kitér az úgynevezett automatikus ellenőrzési rendszerekre is, amelyeket a buszsávok mentén, a vasúti átjárókban alkalmaznának.
Az egyre több rolleres baleset miatt ezeknek az eszközöknek a használata, illetve annak szigorítása is része a Társadalmi Párbeszédnek. A kormány szerint itt azonnali beavatkozást igénylő közlekedésbiztonsági feladatról van szó, amely nem várhat az új KRESZ bevezetéséig.