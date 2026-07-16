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Autósvilág hírei 2026. 07. 16.

Fontos bejelentést tett a Škoda: ekkor érkezik a népszerű SUV következő generációja!

Komoly mérföldkövet lépett át a Škoda egyik szabadidő-autója, ennek apropójából pedig a márka bejelentette az új nemzedék érkezését. Íme a részletek!