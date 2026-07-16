Fontos bejelentést tett a Škoda: ekkor érkezik a népszerű SUV következő generációja!

Legördült az egymilliomodik Karoq a Škoda Kvasiny mellett fekvő üzemének gyártósoráról – jelentette be a márka. A jubileumi példány szürke fényezést kapott, orrában pedig az 1,5 literes, négyhengeres, 148 lóerős TSI motor található.
A típus gyártása még 2017-ben indult, ez volt a márka történelmének harmadik SUV-ja, és bár a szabadidő-autók száma azóta kilencre bővült a gyártó kínálatában, a Karoq még mindig a harmadik legnépszerűbb gépjármű a maga kategóriájában.
A mérföldkő kapcsán a Škoda egy infografikát is közzétett, amelyen számos érdekességet árultak el a típusról. Az eladott Karoqok 73 százaléka automata váltóval hagyta el a gyárat, mindössze 27 százalékba került kéziváltó, a legnépszerűbb motorok pedig az 1,5 TSI, 2,0 TDI, valamint az 1,0 TSI kódnevűek voltak. A legnagyobb felvevőpiac nem meglepő módon Németország volt (189 600 db), ezt követően Nagy-Britannia (103 900 db), illetve Csehország (87 400 db). Ezekkel együtt közel 60 országban értékesíti a Škoda a típust.
A közleményben a márka kiemelte, már gőzerővel dolgoznak a következő generáción, amely várhatóan 2027 végén vagy 2028 elején mutatkozhat be. A Škoda nem említette, hogy az új generáció milyen hajtásláncokkal érkezhet, de minden bizonnyal marad a belső égésű motor, mivel tisztán elektromos alternatíva már akad házon belül, méghozzá az Elroq.