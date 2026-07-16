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Autósvilág hírei 2026. 07. 16.

Árat csökkentett a Toyota is! Egyes modellekre több mint 1,6 millió forint kedvezményt adnak!

Több modell árát is megnyirbálta a Toyota, bizonyos típusok most akár 1,6 millió forintos árelőnnyel vihetőek haza, de nemcsak a magánszemélyek, a flottavásárlók is olcsóbban juthatnak autóhoz. Íme a részletek!