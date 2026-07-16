Árat csökkentett a Toyota is! Egyes modellekre több mint 1,6 millió forint kedvezményt adnak!

Jól alakul egyelőre a 2026-os év a Toyota számára a magyar újautó-piacon, hiszen az esztendő első felében rekordértékesítéssel zárt, egyúttal növelte a piaci részesedését. Ezzel együtt az egyre kiélezetebb árverseny miatt a márka több modell árát is csökkentette, vagy a korábbinál komolyabb kedvezményt kínál.
Az Aygo X Hybrid
listaárából 710 ezer forintot enged a Toyota, így a jelenlegi modellválaszték legkisebb tagja 6 990 000 forinttól vihető haza. A Corolla modellcsalád szintén része a most meghirdetett akciónak: a Hatchback és Touring Sports kivitelek egyaránt 300 ezer forinttal olcsóbbak lettek, a GR Sportra meghirdetett készpénzes kedvezmény mértéke pedig a korábbi 1 millió forintról 1 635 000 forintra nőtt – mindez a Sedan verzióra is érvényes. Utóbbinál a vételár ezen kívül további 1 millió forinttal csökkent. A Toyota közleményében kiemelte, a flottavásárlók sem maradnak ki, bár esetükben a további kedvezményeket nem részletezték.
A modellpaletta egyik legfrissebb tagja, az Urban Cruiser
sem marad ki a mostani promócióból. Igaz, korábban is élt rá bevezető kedvezmény, viszont a Toyota kiterjesztette ezt, így jelenleg 1,5 millió forinttal olcsóbban lehet hozzájutni készpénzes fizetés esetén. Az indulóár így 12 490 000 forint.
Az ugyancsak nemrég bemutatott, kilencedik generációs Toyota Hilux
a bevezető flottakedvezménnyel szintén kedvezőbb áron vásárolható meg, nettó 13 790 000 forintért (a dízelmotoros, lágy hibrid hajtáslánccal). A pickup kapcsán a márka kiemelte, a kifutó nemzedék a készlet erejéig, a legmagasabb felszereltséggel, vonóhoroggal, metálfényezéssel 14 190 000 forintért érhető el, de a Yaris Cross ráncfelvarrás előtti verziójának árát is további 300 ezer forinttal csökkentették.
A promócióból természetesen a Professional termékcsalád sem marad ki. A korábban a Proace City Verso BEV és Proace Verso BEV modellekre elérhető finanszírozási kedvezmény most már a Proace City Verso és Proace Verso modellcsalád belső égésű motorral szerelt változataira is kiterjed. Emellett a nagyobb méretű flották típusai, a Proace Max és a Proace Van áruszállító, belső égésű hajtással kínált modelljei is még kedvezőbb flottakedvezményekkel rendelhetők készletről – ezen típusok esetében nem közölt konkrét vételárat a Toyota.