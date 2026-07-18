Ennyi autót adott el a Toyota az idei év első felében!

592 463 új Toyota és 41 154 új Lexus talált gazdára 2026 első félévében Európában, derül ki a Toyota Motor Europe (TME) által közzétett adatokból. A két márka együtt nagyságrendileg annyi autót adott el, mint a tavalyi év azonos időszakában (-0,3%), így továbbra is a második legnagyobb autógyártó a kontinensen, piaci részesedése eléri a 7 százalékot.Miközben a darabszámok összességében minimálisan változtak, az eladásokon belül jelentősen nőtt a részben és teljesen elektromos modellek aránya. A két kategória együtt (mild hibridek, hibridek, plug-in hibridek és tisztán elektromos modellek) összesen 549 332 autóval képviseltette magát az eladásokban. Ezzel 12 százalékkal növelték forgalmukat, és elérték az összeladások 87 százalékát – ez új rekord a Toyota Motor Euripe történetében, miután tavaly 78 százalék volt az arány. Különösen erősen teljesítettek az akkumulátoros elektromos járművek, amelyekből több mint kétszer annyi (+113%) fogyott, mint tavaly ilyenkor.A Toyota márkán belül 13 százalékkal nőtt a villanyosított típusok részesedése az eladásokból: összesen 509 834 olyan autó talált gazdára, amiben hajtó villanymotor dolgozik, akár önmagában, akár belső égésű motorral társítva. A legnépszerűbb villanyosított Toyota modellek a Yaris Cross Hybrid (107 251 db), a Yaris Hybrid (86 820 db), a Toyota C-HR Hybrid és Plug-in Hybrid (együtt 72 099 db), a Corolla Hybrid (64 177 db), a bZ4X (20 145 db) és a tisztán elektromos C-HR+ (17 316 db) voltak. A márka eladásaiból 86 százalékban veszik ki a részüket ezek a típusok, ami 10 százalékponttal erősebb, mint 2025 első félévében.Tisztán elektromos autóból 62 412 darabot adott el a Toyota, ami 125 százalékkal haladja meg az egy évvel ezelőtti értéket. Ez egyértelműen a paletta jelentős bővítésének az eredménye: míg a bZ4X jelentősen megújult, vadonatúj elektromos modellként jelent meg a piacon a C-HR+, az Urban Cruiser és a bZ4X Touring.A márka haszonjármű üzletága, a Toyota Professional 76 788 járművet adott el az év első felében. A legkeresettebb típus a Proace City volt 36 686 eladott autóval (+47%), ebből 6016 volt tisztán elektromos. Fontos újdonság a palettán a tisztán elektromos Hilux pickup; ennek forgalma azonban a piacon töltött rövid idő miatt még nem jelentős.A Lexus márka európai forgalmát szinte kizárólag villamosított modellek teszik ki: Nyugat- és Közép-Európában 100 százalék, Kelet-Európában 61 százalék, összesen 96 százalék az arányuk az összeladásokon belül. Változatlanul az LBX a legnépszerűbb Lexus (13 236 db), ugyanakkor jelentős növekedést ért el a tisztán elektromos RZ (+43%) és a plug-in hibrid RX (+25%).Forrás: Smarter Media