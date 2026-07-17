Sorra szedték ki a forgalomból a szabálytalan autósokat a rendőrök! Ez volt az oka!

Ismét összefogott a Budapesti Rendőr-főkapitányság a BKK-val, az együttműködés keretében pedig július 14-én és július 15-én kiemelt ellenőrzést végeztek a fővárosban, méghozzá a Hegyalja út, Szentendrei út, Andrássy út, és Üllői út buszsávjain. A két nap leforgása alatt összesen 89 alkalommal kellett a rendőröknek intézkedni.Egy járművezető kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya miatt, míg további hét autós többek között a gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése, záróvonalon áthaladás, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatára vonatkozó szabályok megsértése miatt kapott helyszíni bírságot. Szabálysértési feljelentést két esetben tettek a rendőrök; egy fővel szemben busz forgalmi sáv jogosulatlan használata és rendőri karjelzés figyelmen kívül hagyása, egy másik emberrel szemben gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok és lejárt műszaki érvényesség miatt. Közigazgatási bírságot négy alkalommal szabtak ki; két fővel szemben tilos jelzésen áthaladás, míg két emberrel szemben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt. Az akció során egy férfit engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő az egyenruhások – derült ki a rendőrség közleményéből.