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Autósvilág hírei2026. 07. 17.

Máris frissül a győri Audi: még egy képernyőt kap a Q3-as!

A Győrben készülő SUV is rendelhető lesz három képernyővel, de más módosításokat is eszközöltek. Mutatjuk, miben lesz jobb a továbbfejlesztett Q3-as!

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Gorzás Gergő
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Alig egy éve mutatkozott be az Audi Q3 aktuális generációja, ám a márka máris úgy döntött, továbbfejleszti a típust. A külső ezúttal változatlan marad, vagyis nem egy klasszikus ráncfelvarrásról van szó, viszont az utastérben történt néhány fontosabb változás. Mostantól ugyanis a Q3-ashoz is elérhető a 10,9 colos utasoldali kijelző, amely már ismerős lehet többek között a Q5-ösből, viszont a kisebb típushoz eddig ez nem volt elérhető. Emellett mostantól az alapfelszereltség részét képezi az ülésfűtés, illetve a tolatókamera. Szintén fontos módosítás történt az adaptív tempomat terén, amely az új Q3-asokban az Audi ígérete szerint az online adatok segítségével tudja a korábbinál pontosabban kiszámítani a sebességet és a követési távolságot. Továbbá a vezeték nélküli telefontöltő is gyorsabb lett: a korábbi 15 helyett immár 25 wattal képes tölteni. Motorfronton nincs változás, kivéve az e-hybrid Q3-ast, ugyanis ennek vontatási kapacitása 600 kilogrammal nőtt, vagyis mostantól kereken 2 tonnát képes maga után húzni. A frissített Q3-as gyártása idén szeptemberben kezdődik, egyelőre nem tudni, az apró módosítások hogyan befolyásolják majd a SUV magyarországi árát.
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