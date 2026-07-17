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Autósvilág hírei2026. 07. 17.

Itt a vége: egyik napról a másikra rengeteg autósnak szűnik meg az ingyenes parkolás!

Újabb magyar város döntött a parkolási díjak emelése mellett, ezzel együtt pedig rengeteg gépjármű veszti el az ingyenes várakozás lehetőségét. Íme a részletek!

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Gorzás Gergő
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Alaposan átalakul Szolnok parkolási rendszere augusztus elsejétől, döntött a helyi közgyűlés. Az átalakítást a növekvő gépjárműparkkal magyarázták, ennek eredményeképp minden zónában drágul a várakozás, a zöld rendszámos gépjárművek pedig elvesztik az ingyenes parkolás lehetőségét – szúrta ki a Portfólió. A most, augusztus elsejétől bevezetett zónadíjak várhatóan nem sokáig maradnak érvényben, ugyanis a közgyűlés azt is megszavazta, hogy a jövőben minden évben hozzáigazítják a tarifákat a KSH által közzétett fogyasztói árindexhez, vagyis az árak tulajdonképpen inflációkövetővé válnak. További fontos döntés, a kiszabott pótdíjak is emelkednek. A számok nyelvére lefordítva, mindez azt jelenti, hogy az I. parkolási övezetben (piros zóna) 500 forint lesz óránként a várakozás a 3,5 tonna alatti gépjárművekre, a II. övezetben (sárga zóna) 370 forint, a III. övezetben (zöld zóna) 280 forint, a IV. övezetben (Vásárcsarnok) 740 forint, míg az V. övezetben (ide tartozik a szolnoki Árkád és ABC parkoló) az egyeshez hasonlóan 500 forint. A megyeszékhelyen Budapesttel ellentétben továbbra is lehet automatáknál fizetni – természetesen a mobilos díjfizetés is adott. A IV. zóna kivételével minden esetben minimum 15 percet kell kifizetni, míg a Vásárcsarnoknál legalább 30 percre szól a fizetési kötelezettség.  
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