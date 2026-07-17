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Autósvilág hírei 2026. 07. 17.

Itt a vége: egyik napról a másikra rengeteg autósnak szűnik meg az ingyenes parkolás!

Újabb magyar város döntött a parkolási díjak emelése mellett, ezzel együtt pedig rengeteg gépjármű veszti el az ingyenes várakozás lehetőségét. Íme a részletek!