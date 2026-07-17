3 millió forintos kedvezménnyel indul itthon az új Škoda SUV értékesítése!

Egy hónapja sincs, hogy a Škoda bemutatta az új csúcsmodelljét, a Kodiaqnál is nagyobb, tisztán elektromos Peaqet.
Az újdonság már fel is került a márka magyarországi konfigurátorába, így többé nem titok, mennyit kérnek érte.
Jelenleg kétféle felszereltséggel konfigurálható: a belépő szintű Selection és a csúcsmodellnek számító SportLinte kivitellel. Előbbihez mindhárom hajtáslánc elérhető, utóbbi viszont csak a nagyobb aksis 90 és 90x szisztémákkal rendelhető. Értelemszerűen a 60-as, 204 lóerős Peaqhez lehet a legolcsóbban hozzájutni, amelynek jelenleg 20 290 790 forint az ára. A nagyobb akkumulátor, a 286 lóerős teljesítménnyel 24 038 560 forinttól indul, míg az összkerékmeghajtású verzió 25 125 680 forinttól vihető haza. A SportLine ugyancsak a 286 lovas rendszerrel 25 707 340 forinton nyit, míg a jelenleg kapható legdrágább alternatívát az ezzel a felszereltséggel érkező összekerekes Peaq jelenti a maga 26 794 460 forintos árcédulájával.
Ezek az árak viszont még messze nem tükrözik a végső vételárat. Egyrészt a Peaqben alapesetben csak öt ülés található, felszereltségtől függetlenül 433 070 forintot számítanak fel pluszban, ha valaki igényli a harmadik üléssort is. Másrészt viszont a Škoda jókora kedvezménnyel indítja itthon a Peaq forgalmazását. A „Nyári Bónusz promóció keretében minden kivitelből 500 ezer forintot enged az importőr, ezenfelül pedig konfigurációtól függően további 2 191 000 – 2 500 000 forintos árkedvezményt biztosítanak, vagyis a drágább kiviteleket most kereken 3 millió forinttal olcsóbban lehet hazavinni. Példának okáért: egy teljesen felextrázott, SportLine felszereltségű, összkerékmeghajtású Peaq alapesetben 31 402 020 forintra jön ki, viszont az akció keretében 28 402 020 forintért hazavihető.