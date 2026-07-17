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Autósvilág hírei2026. 07. 17.

Videó: lövöldözéssé fajult az autós üldözés Pest vármegyében!

Elképesztő baleset lett a vége az ismerősök közötti konfliktusnak, amelynek még az sem vetett véget, hogy a két autó egy kerítést átszakítva fának csapódott. Mutatjuk a teljes videót!

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Gorzás Gergő
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Akciófilmbe illő jelenet játszódott le nemrég Pest vármegyében, amelyről a rendőrség most hozott nyilvánosságra egy térfigyelőkamerás felvételt. A videón jól kivehető, amint két autó nagy tempóval, szorosan egymás mellett érkezett, majd a hátul érkező szándékosan nekihajtott az üldözöttnek, mire mindkét gépkocsi kisodródott, és a közeli kerítést átszakítva nekicsapódtak egy fának, végül a két roncs egymás tetején állapodott meg. A konfliktus itt még nem ért véget. Az elkövető a menekülő sértettek után futott, miközben lövéseket adott le gumilövedékes fegyverével – ezt korábban, már az üldözés során is többször megtette. A gödöllői rendőrök rövidesen elfogták a támadót, őrizetbe vették, valamint kezdeményezték előzetes letartóztatását – derült ki a rendőrség bejegyzéséből.
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