Videó: lövöldözéssé fajult az autós üldözés Pest vármegyében!

Akciófilmbe illő jelenet játszódott le nemrég Pest vármegyében, amelyről a rendőrség most hozott nyilvánosságra egy térfigyelőkamerás felvételt. A videón jól kivehető, amint két autó nagy tempóval, szorosan egymás mellett érkezett, majd a hátul érkező szándékosan nekihajtott az üldözöttnek, mire mindkét gépkocsi kisodródott, és a közeli kerítést átszakítva nekicsapódtak egy fának, végül a két roncs egymás tetején állapodott meg. A konfliktus itt még nem ért véget. Az elkövető a menekülő sértettek után futott, miközben lövéseket adott le gumilövedékes fegyverével – ezt korábban, már az üldözés során is többször megtette. A gödöllői rendőrök rövidesen elfogták a támadót, őrizetbe vették, valamint kezdeményezték előzetes letartóztatását – derült ki a rendőrség bejegyzéséből.