Harckocsi az Aston Martintól, amit hamarosan te is kipróbálhatsz!

Bár az elmúlt években az Aston Martin is nyitott a terepjárók irányába a DBX megalkotásával, valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy egy nap katonai járművet fog leleplezni a márka. A Dreadnought viszont egy keményvonalas harckocsi, ugyanakkor szinte biztosan nem jön majd szembe az utcán, mivel az Aston Martin kifejezetten az idei Call of Duty kedvéért, a Modern Warfare 4-ért alkotta meg a típust, kizárólag a játékban lesz kipróbálható. Éppen emiatt az autóról semmilyen technikai információt nem árultak el, csupán annyit, V12-es motorhangot kap a programban a Dreadnought.Az Aston Martin nem véletlenül éppen a Call of Duty alkotóival állt össze egy közös projektre. A népszerű videojáték 2003 óta szerepel a boltok polcain, azóta 23 különálló epizód készült belőle, mindent egybevetve pedig több mint 500 millió példány fogyott belőle. Az idei játék október 23-án jelenik meg PC-re és a jelengenerációs konzolokra, az Aston Martin Dreadnought kapcsán pedig sem a fejlesztők, sem a márka nem említette, hogy külön kiegészítő részeként érkezne, vagyis minden bizonnyal az összes játékos kipróbálhatja majd.