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Autósvilág hírei2026. 07. 18.

Harckocsi az Aston Martintól, amit hamarosan te is kipróbálhatsz!

Meglepő újdonságot villantott az Aston Martin, ráadásul a terepjáró nem egy limitált példányszámban gyártott modell lesz, hanem a széles közönség kipróbálhatja majd.

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Gorzás Gergő
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Bár az elmúlt években az Aston Martin is nyitott a terepjárók irányába a DBX megalkotásával, valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy egy nap katonai járművet fog leleplezni a márka. A Dreadnought viszont egy keményvonalas harckocsi, ugyanakkor szinte biztosan nem jön majd szembe az utcán, mivel az Aston Martin kifejezetten az idei Call of Duty kedvéért, a Modern Warfare 4-ért alkotta meg a típust, kizárólag a játékban lesz kipróbálható. Éppen emiatt az autóról semmilyen technikai információt nem árultak el, csupán annyit, V12-es motorhangot kap a programban a Dreadnought. Az Aston Martin nem véletlenül éppen a Call of Duty alkotóival állt össze egy közös projektre. A népszerű videojáték 2003 óta szerepel a boltok polcain, azóta 23 különálló epizód készült belőle, mindent egybevetve pedig több mint 500 millió példány fogyott belőle. Az idei játék október 23-án jelenik meg PC-re és a jelengenerációs konzolokra, az Aston Martin Dreadnought kapcsán pedig sem a fejlesztők, sem a márka nem említette, hogy külön kiegészítő részeként érkezne, vagyis minden bizonnyal az összes játékos kipróbálhatja majd.
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#Activision #Aston Martin #Call of Duty #Dreadnought #Infinity Ward #katonai jármű #Modern Warfare 4 #SUV #V12 #videojáték

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