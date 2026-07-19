Közel 10 százalékkal nőttek az AutoWallis eladásai

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A második negyedévben is erős teljesítményt mutatott az AutoWallis Csoport Kiskereskedelmi Üzletága, miután az év első hat hónapjában 9,7 százalékkal 6417 darabra növelte az új gépjárművek értékesítését a vállalat által lefedett piacokon. A használtautó-eladás viszont összességében 5,6 százalékos csökkenést mutatott és 1762 darabot ért el. Ebben szerepet játszott, hogy a bázisévben, azaz 2025 első félévében a Csoport Mobilitási Szolgáltatások üzletága flottacserét hajtott végre, melynek során a korábbi járműveket részben az AutoWallis kereskedői hálózata értékesítette. A szervizórák számának bővülése gyorsult a második negyedévben, így az év első hat hónapjában összesen 3,7 százalékkal 166.593-ra emelkedett. Ez elsősorban az 1,4 százalékos organikus bővülésnek, valamint a tavaly nyitott debreceni szerviz teljesítményének volt köszönhető.

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Az AutoWallis Nagykereskedelmi Üzletága a második negyedévben jelentősen növelni tudta értékesítését az év első három hónapjához képest. Ennek eredményeként az első félévben 17 946 darab járművet adott el. Miközben az első negyedév értékesítése még jobban elmaradt a bázisév adataitól, addig a második negyedévben értékesített 10 270 darab jármű csupán 1,8 százalékkal volt kevesebb a tavalyi adatnál. A javuló trendnek köszönhetően az első negyedévben mutatott 5,8 százalékos visszaesés a második félév végére 3,5 százalékra mérséklődött.

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A folyamatok mögött elsősorban a KGM márka visszaesése (-1577 darab), másodsorban az Opel elmaradása (-203 darab) állt. Emellett a tavalyi bázist jelentős flottaügyletek támogatták, míg az Opel idei számait a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult alkatrészhiányból eredő gyártási nehézségek, csökkenő gyártási mennyiségek befolyásolták kedvezőtlenül. A nagyobb márkák csökkenő darabszámát csak részben tudták ellensúlyozni a tavalyi első félévben még nem értékesített új márkák, mint például a Nissan (+605 darab).

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A Nagykereskedelmi Üzletág első negyedévben mutatott visszaesése – amint azt a társaság korábban jelezte – átmenetinek volt tekinthető, a második negyedév kedvező folyamatai után a következő időszakban további növekedés várható. Az Opel második negyedévben elmaradt szállításai a második félévben megérkezhetnek a megrendelők kielégítésére.

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Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletága (melybe a Csoport rövid és hosszú távú gépjárműkölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 4,1 százalékkal 200 314-re növelte a bérleti események számát, míg a bérleti napok száma 16 százalékos növekedés mellett 115 837-re bővült. Utóbbi esetében az első negyedévhez képest tovább erősödött a növekedés, amely a repülőtéri utasforgalom dinamikus növekedésével magyarázható. Az AutoWallis Csoport átlagos flottamérete az év első hat hónapjában 5,4 százalékkal 4099 darabra emelkedett.

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Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a második negyedéves értékesítési adatokkal, valamint a kilátásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Nagykereskedelmi Üzletág első negyedévben mutatott visszaesését sikerült a második negyedévben csökkenteni, és az első félév végén még látható 3,5 százalékos visszaesés is átmenetinek tekinthető, a megrendelések alapján a következő időszakban növekedés várható. Az AutoWallis az év hátralevő részében a régió autós piacainak további növekedésére és a csoport további organikus bővülésére számít.