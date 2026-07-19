Autósvilág hírei2026. 07. 19.
Videó: Így készül az új BMW X5 az USA-ban!
Negyed órányi kikapcsolódás, ha te is szereted nézni, ahogy egy autó megszületik.
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Nagyon hasonló a látvány a debrecenihez, de az alábbi videóban már az új X5-öst rakják össze az Atlanti-óceán túlpartján. Az autó különlegessége pedig nem csak az új formanyelvben áll, hanem a változatos hajtáslánc kínálatában is. Ez a BMW modell hűen tükrözi a márka hozzáállását a technológiai semlegességhez, ugyanis elérhető tisztán elektromosként, plug-in hibridként, dízelként, benzinesként és hamarosan hidrogénhajtással is.
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