Videó: Így készül az új BMW X5 az USA-ban!

Nagyon hasonló a látvány a debrecenihez, de az alábbi videóban már az új X5-öst rakják össze az Atlanti-óceán túlpartján. Az autó különlegessége pedig nem csak az új formanyelvben áll, hanem a változatos hajtáslánc kínálatában is. Ez a BMW modell hűen tükrözi a márka hozzáállását a technológiai semlegességhez, ugyanis elérhető tisztán elektromosként, plug-in hibridként, dízelként, benzinesként és hamarosan hidrogénhajtással is.