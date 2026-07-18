Japánban 3,5 millió forint a Honda Jazz! Mi a trükk?

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A Honda frissítette a Japánban Fit néven forgalmazott Jazz kisautóját. A negyedik generációs modell nem esett át látványos átalakításon, inkább a felszereltségi szinteket rendezték át, miközben néhány külső és utastéri részlethez is hozzányúltak. A legérdekesebb adat azonban kétségtelenül az alapár: a japán vásárlók 1 806 200 jenért, vagyis aktuális árfolyamon nagyjából 3,5 millió forintért vihetik haza az új Jazz legegyszerűbb változatát.

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Azért ennyi pénzért nem hibridet adnak A rendkívül alacsony ár egyik magyarázata, hogy a japán alapmodell nem az Európában megszokott hibrid hajtásláncot kapja. A Fit X orrában egy 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor dolgozik 119 lóerős teljesítménnyel. Az elsőkerék-hajtás az alapfelszereltség része, de Japánban összkerékhajtással is rendelhető a modell. Kézi sebességváltó egyik változathoz sem jár.

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Európában, így Magyarországon is kizárólag Jazz e:HEV néven, full hibrid hajtáslánccal találkozhatunk az autóval. Már önmagában ez jelentős árkülönbséget okoz, hiszen a villanymotorral kiegészített rendszer lényegesen összetettebb és költségesebb a hagyományos benzines konstrukciónál. Az európai árakat emellett az eltérő adóterhek, a szállítási költségek, a homologizáció, valamint az itteni biztonsági és környezetvédelmi előírások teljesítése is növeli. A 3,5 millió forintos összeg tehát egyszerű árfolyamátváltás eredménye, egy Japánból behozott autó vámkezelés, áfa, szállítás és forgalomba helyezés után már közel sem kerülne ennyibe.

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Új neveket kaptak a felszereltségek A korábbi Basic felszereltséget X-re, a Home változatot pedig Z-re keresztelték át. Utóbbi az RS első hűtőrácsát és lökhárítóit kapta, az utastérben pedig bőrkormány, ülésfűtés és fekete díszítőelemek jelentek meg. Maga az RS látványosabb, zongoralakk fekete hűtőrácsot, fekete, 16 colos könnyűfém felniket, piros díszvarrásokat, sportpedálokat és velúrbetétes üléseket tartalmaz. A vezeték nélküli telefontöltő, az ülésfűtés és a fűthető kormánykerék ugyancsak az alapfelszereltséghez tartozik. Az RS, valamint a szabadidő-autós részletekkel ellátott Crosstar kizárólag hibrid hajtással készül.

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A legdrágább változat sem tűnik drágának A kínálat tetején álló, elsőkerék-hajtású Fit Crosstar e:HEV ára 2 735 700 jen, ami átszámítva körülbelül 5,3 millió forint. Az összkerékhajtású kivitelért 2 955 700 jent, vagyis hozzávetőleg 5,8 millió forintot kérnek. A japán árak tehát európai szemmel valóban szinte hihetetlennek tűnnek. A trükk elsősorban az eltérő hajtásláncban, az adózási környezetben és a helyi gyártásból fakadó költségelőnyben rejlik. Ettől függetlenül fájó látni, hogy a praktikus kisautó saját, hazai piacán még a gazdagabban felszerelt hibrid változatok is jóval kevesebbe kerülnek, mint Európában.