Autonavigator.hu
Teszt2026. 07. 19.

Melyik a jobb Toyota? A bZ4X, vagy a C-HR+?

Ha már egyszerre járt nálunk a Toyota két villanyautója, amelyek közül az egyiket nemrég frissítették, a másik pedig teljesen új, akkor már össze is eresztettük őket, habár nem ugyanannak a vásárlóközönségnek szólnak. Azért az összehasonlítás így is érdekes.

H
Horváth András
Betűméret18 px
⏱️ kb. 1 perc olvasás
Elölről ikertestvérnek tűnnek, mégis két eléggé különböző karakter az új Toyota C-HR+ és a frissített bZ4X. Legalábbis erre a következtetésre jutottunk az összehasonlító teszt végén, amiből kiderül, hogy milyen célcsoportoknak lehet ideális ez a két modell. Nézd meg a videót! 
YouTube videó
G

Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.

#Elektromos autó #összehasonlító teszt #Toyota #Toyota bZ4X #Toyota C-HR #video #villanyautó

Ajánlott cikkek

Jön az első tisztán elektromos Jetta, ám egy kis csavar is van a buliban!

Jön az első tisztán elektromos Jetta, ám egy kis csavar is van a buliban!

Ennyi autót adott el a Toyota az idei év első felében!

Ennyi autót adott el a Toyota az idei év első felében!

Közel 1 méteres hátsó kijelzővel és akár 8 üléssel jön az új Mercedes VLE

Közel 1 méteres hátsó kijelzővel és akár 8 üléssel jön az új Mercedes VLE