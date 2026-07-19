Teszt2026. 07. 19.
Melyik a jobb Toyota? A bZ4X, vagy a C-HR+?
Ha már egyszerre járt nálunk a Toyota két villanyautója, amelyek közül az egyiket nemrég frissítették, a másik pedig teljesen új, akkor már össze is eresztettük őket, habár nem ugyanannak a vásárlóközönségnek szólnak. Azért az összehasonlítás így is érdekes.
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Elölről ikertestvérnek tűnnek, mégis két eléggé különböző karakter az új Toyota C-HR+ és a frissített bZ4X. Legalábbis erre a következtetésre jutottunk az összehasonlító teszt végén, amiből kiderül, hogy milyen célcsoportoknak lehet ideális ez a két modell. Nézd meg a videót!
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