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Teszt 2026. 07. 19.

Melyik a jobb Toyota? A bZ4X, vagy a C-HR+?

Ha már egyszerre járt nálunk a Toyota két villanyautója, amelyek közül az egyiket nemrég frissítették, a másik pedig teljesen új, akkor már össze is eresztettük őket, habár nem ugyanannak a vásárlóközönségnek szólnak. Azért az összehasonlítás így is érdekes.