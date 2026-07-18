Ezekkel a modellekkel bővül az MG magyarországi modellpalettája!

Továbbra is erős piaci szereplőnek mondhatja magát az MG Európában, különösen a kínai tulajdonban lévő márkák között, hiszen az elmúlt 15 évben rendre a SAIC által birtokolt brit eredetű gyártó végzett az élen a népköztársaságból érkező vállalatok versenyében. Ugyanakkor a verseny az elmúlt esztendőkben finoman szólva is kiélesedett, az MG ennek megfelelően igyekszik bővíteni a kínálatát.
Időben leghamarabb az MG4 Urban fog megérkezni a magyar piacra, várhatóan még a nyár folyamán publikálni fogják a hazai árát. A modell különlegessége a fél-szilárdtest (vagy ahogy a márka nevezi SolidCore) nagyfeszültségű akkumulátor, amely elméletben kevésbé érzékeny a külső hőmérséklet változására, így hidegebb időjárási körülmények között is nagyobb hatótávot képes biztosítani. Ugyanakkor az első hozzánk érkező MG4 Urbanok még az elterjedtebb, LFP ötvözetű aksit kapják, a fél-szilárdtesttel készülőkkel a későbbiekben bővül a kínálat.
Az ígéretek szerint szintén kapható lesz hazánkban a nemrég bemutatott MGS9, a márka első hétüléses SUV modellje is. Nagy-Britanniában már megvásárolható, az ottani specifikáció szerint 295 lóerőt kínál, amihez 390 newtonméter nyomaték társul. Ahogyan azt már a bejelentéskor is elárulták, az S9 orrában 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor található, a 24,7 kilowattórás akkumulátor pedig a márka állítása szerint 100 kilométerre elegendő villanyos hatótávot tud. Arról, hogy pontosan mikor érkezhet meg hazánkba az MG egyik legnagyobb modellje, egyelőre nincs pontos információ.
Komoly újdonság lehet a ZS konnektoros hibrid változata is, amely a márka újonnan bemutatott Plug-in Hybrid+ rendszerére épül. Az MG két benzinmotort is kifejlesztett az új PHEV-ekhez, mindkettő turbós, 1,1 vagy 1,5 literes – előbbi 42, utóbbi 43 százalékot meghaladó termikus hatásfokkal. A brit eredetű márka elmondása szerint a váltó is vadiúj fejlesztés, amellyel jóval hatékonyabb működés érhető el.
Sokkal fontosabb újítás lehet viszont az akkumulátor. Az MG ugyanis a PHEV modellekből is száműzi az LFP ötvözetű aksikat, helyette pedig az MG4 Urbanban debütáló fél-szilárdtest pakkokat épít az autókba, így a konnektoros hibridek is nagyobb hatékonysággal dolgozhatnak a hűvösebb időjárási körülmények között, vagyis télen is magasabb lehet az EV hatótáv. Az első ilyen technológiával felvértezett ZS Plug-in Hybrid+ várhatóan 2027-ben érkezik Európába.
A márka TechDay eseményén az új ADAS rendszer működésébe is bepillantást nyerhettünk. A márka 1,2 millió kilométernyi valós vezetési adatot gyűjtött össze 24 európai ország útjait szelve a szisztéma tökéletesítésének érdekében. A bemutatott videófelvételeken az autó meglepően emberi vezetést mutatott, persze ilyenkor mindig érdemes szem előtt tartani, az adott gyártó aligha fog olyan felvételeket a nyilvánosság elé tárni, amelyeken a rendszer esetleges hiányosságai köszönnek vissza. Ezt szem előtt tartva mégis biztató a jövőre nézve az ADAS működése, ugyanis a szűk belvárosi utakon sem jött zavarba a levetített felvételeken, pedig villamossíneken, körforgalmakban, de még térkövezett szakaszokon is tesztelték. Külön ki kell emelnem a gyalogos-átkelőhelyek előtt tanúsított viselkedést: a rendszer ügyesen felismerte a járókelőt, majd miután átengedte, azonnal indult is tovább. Mindez azért érdekes, mert a legtöbb, jelenleg elérhető autóban a vezetéstámogatók ilyen esetekben még hosszú másodperceket töltenek a környezet elemzésével. Ugyanakkor még egyszer fontos hangsúlyoznom: egyelőre csak egy erősen szerkesztett videót láthattunk az MG új ADAS rendszeréről, a valós működésének megismerésére még éveket kell várni, mert leghamarabb 2028-ban érkezhet hozzánk olyan modell, amelybe már ezt építik.