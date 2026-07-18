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Újdonság 2026. 07. 18.

Ezekkel a modellekkel bővül az MG magyarországi modellpalettája!

Ismertette az MG a közeljövőbeli tervét az európai piacra vonatkozóan, ezzel együtt azt is megtudtuk, mely modellek érkezhetnek a közeljövőben Magyarországra. Íme a részletek!