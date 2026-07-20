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Autósvilág hírei2026. 07. 20.

Rendőrök szeme láttára törte össze autóját az M30-ason! Íme a teljes videó!

Nyílegyenesen a szalagkorlátnak vezette autóját egy sofőr az M30-as autópályán, történt mindez a mögötte érkező motoros rendőrök szeme láttára. Mutatjuk, mi történt a csattanás után!

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Gorzás Gergő
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Az eset az elmúlt hetekben, júliusban történt az M30-as autópályán, mondhatni ideális vezetési körülmények között, ugyanis a közlekedést nem nehezítette nedves útburkolat, vagy épp korlátolt látótávolság, ugyanakkor a hőség természetesen ilyenkor számos járművezetőt próbára tesz – főleg ha a gépkocsiban nincs klíma, vagy az nem megfelelően működik. Ez esetben nem tudni pontosan mi vezetett az ütközéshez, bár az MKIF feltételezése szerint a baleset a sofőr elalvása miatt történhetett. A felvételen jól kivehető, amint az autó a lehajtó felé haladt, azonban ahelyett, hogy követte volna a pálya nyomvonalát, nagy tempóval, nyílegyenesen a szalagkorlátnak ütközött. A becsapódás akkora volt, hogy a gépjármű visszapattant a főpályára, végül több tíz métert sodródva a leállósávban állapodott meg. A jelenetet a közvetlenül a pórul járt autós mögött érkező motoros rendőrök végignézték, így azonnal a bajbajutott segítségére siettek. Szerencsére az ütközésben senki sem sérült meg – derült ki az MKIF bejegyzéséből.
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