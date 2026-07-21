Főoldal / Autósvilág hírei / Minden villanyautóját száműzi kínálatból a világ egyik legnagyobb piacán ez a japán gyártó!

Autósvilág hírei 2026. 07. 21.

Minden villanyautóját száműzi kínálatból a világ egyik legnagyobb piacán ez a japán gyártó!

Hamarosan egyetlen villanyautója sem marad a világ egyik legnagyobb autópiacán a japán márkának. Ezért döntöttek így!