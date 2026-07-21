Minden villanyautóját száműzi kínálatból a világ egyik legnagyobb piacán ez a japán gyártó!

Nem tud egyelőre zöld ágra vergődni a villanyautókkal a Honda, jól mutatja mindezt, hogy Európában az elmúlt hónapokban egyetlen tisztán elektromos modellt sem lehetett újonnan vásárolni a japán márkától, mivel megszűnt az e:Ny1 értékesítése a régióban. Mostanra ez az állapot változott, hiszen Nagy-Britanniában megkezdődött a Super-N forgalmazása, amely ráadásul jelenleg a legolcsóbb alternatíva a Honda háza táján. Ami Magyarországot illeti, a kis villanyautó egyelőre nem rendelhető hazánkban.
Az Egyesült Államokban mostanra hasonló helyzet alakult ki. A nálunk nem forgalmazott Prologue kapcsán ugyanis bejelentette a Honda, a 2026-os modellév lezárultával búcsúzik a típus, 2027-ben már csak készletről lehet majd vásárolni, ezt követően nem érkezik utánpótlás – írta meg a Motor1. A márka hangsúlyozta, a Prologue vásárlók természetesen továbbra is megkapják a gyártói támogatást, vagyis az autóikat ezt követően is szervizelik, az alkatrész-ellátás sem szűnik meg, illetve a garanciális ügyintézés is adott lesz a tulajdonosoknak.
A Honda szerint az elmúlt 18 hónapban jelentősen megváltozott a piaci igény a villanyautókra az Egyesült Államokban, ezért döntöttek a típus nyugdíjazása mellett. Egyelőre nem tudni, mikor pótolhatják a Prologue által hagyott űrt, ugyanis eredetileg a 0 SUV és 0 Sedan lett volna a Honda elektromos autóinak következő generációja, ám ezeket még a világpremiert megelőzően elkaszálták. Ami viszont a hibrideket illeti, a márka komoly ígéreteket tett, mivel a terveik szerint 2030-ig 15 modellt fognak bemutatni, amelyek a következő generációs HEV hajtásláncot kapják.