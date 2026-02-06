Három év után lecseréli a Toyota a vezérigazgatóját, íme az utódja!

Átszervezte felsővezetését a Toyota. A legfontosabb módosítás, hogy a vállalat mindennapos irányítását Kenta Kon veszi át a három éve a pozíciót betöltő Koji Satótól. Kon-szan régóta élvezi Akio Toyoda bizalmát, a Toyota gazdasági felvirágoztatásának egyik kulcsfigurájaként tekint a szakma. A pénzügyi igazgatói posztot 2020 és 2023 között, majd 2025 júliusától töltötte be, 2023 óta ő a vállalat szoftverfejlesztéssel és autonóm mobilitással foglalkozó leányvállalatának, a Woven by Toyotának a pénzügyi igazgatója. Emellett ő vezeti a cégcsoport ingatlankereskedelemmel foglalkozó leányvállalatát, a Toyota Fudosan Companyt.Koji Satót ezzel egy időben kinevezték az igazgatótanács elnökhelyettesének, továbbá ő lesz a Toyota történetének első iparági igazgatója (Chief Industrial Officer.) A kifejezetten Sato-szanra szabott munkakörben szélesebb körű autóipari feladatokkal fog foglalkozni. A vállalat közleménye szerint a felsővezetés átszervezésének éppen az volt az egyik legfontosabb oka, hogy tehermentesítsék Satót a rá nehezedő feladatok alól. Tavaly május óta ő vezeti Japán első számú üzleti szövetségét, a Keidanrent, illetve idén januárban megválasztották a Japán Autóipari Gyártók Szövetsége (JAMA) új elnökének. A JAMA új vezetőjeként tartott székfoglaló beszédében a japán autóipar nemzetközi versenyképességének erősítését tűzte ki a szövetség céljául, amelynek érdekében többek között mesterséges intelligencia segítségével szeretné felhasználni a szigetország évszázados autóipari története során felhalmozott, hatalmas tudásmennyiséget. A február 6-án bejelentett személyzeti változások április elsejével, azaz a következő pénzügyi év kezdetével lépnek hatályba.Forrás: Smarter Media