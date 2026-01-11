Hasít a BMW Európában és Amerikában is

2025-ben a BMW Group világszerte összesen 2 463 715 darab új autót értékesített, amely a 2024-es mutató tükrében 0,5 százalékos abszolút növekedést jelent. E teljesítményhez a müncheni központú vállalatcsoport hálózatról tölthető modelljei 642 087 darabbal járultak hozzá, ami 8,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban regisztrált értéket. A BMW Group a tisztán elektromos meghajtású modellek globális szegmensében is enyhe növekedést ért el, szám szerint 442 072 darab új autó értékesítésével. A vállalatcsoport e modellekkel Európában kiváltképp erős, 28,2 százalékos abszolút javulást könyvelhetett el. A kínai piacon mutatkozó keresletcsökkenést tehát a többi értékesítési régió növekedése kompenzálta.Ha megnézzük a szárnyai alá tartozó márkákat, akkor ais új értékesítési rekordot ünnepel: a divízió 2025-ben világszerte 213 457 darab új modellt adott el, amely 3,3 százalékos növekedést jelent. Ais erős esztendőt zárt 2025-ben, világszerte 288 290 darab új autó értékesítésével – ez éves viszonylatban 17,7 százalékos gyarapodásnak felel meg. A tisztán elektromos meghajtású modelljei kiváltképp népszerűnek bizonyultak az ügyfelek körében. 2025-ben ráadásul a MINI új mérföldkőhöz is érkezett, hiszen átadták a sorozatgyártásban készült százezredik tisztán elektromos meghajtású modellt. Atavaly összesen 5 664 darab luxusautót adott el, ami a 2024-es teljesítményhez képest 0,8 százalékos csökkenést jelent.Forrás: BMW