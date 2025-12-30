Hivatalos: Kínában betiltották ezt a veszélyesnek ítélt autóipari megoldást!

Immár biztosan betiltják a világ legnagyobb nemzeti autópiacán azt a megoldást, amit számos európai gyártó is alkalmaz. Vajon Európában is lesz hatása a tilalomnak?
Szeptember elején röppent fel a hír, amely szerint Kínában betilthatják az autókon a karosszériába visszahúzódó kilincseket a sorozatos meghibásodások miatt. A megoldás az elmúlt időszakban rendkívül népszerű lett nem csak az Ázsiából érkező modelleken, de számos "nyugati" gyártó is alkalmazza.
A karosszériába visszahúzódó kilincsek főként a villanyautók ismérve (persze nem kizárólagosan), mivel a gyártók ezzel a mechanizmussal is a légellenállást kívánják csökkenteni, amivel lényegében a hatótávot igyekeznek feljebb tornázni. Egyes becslések szerint nagyjából 0,01 Cd "nyerhető" ezzel a módszerrel, ami 100 kilométeren 0,6 kilowattóra megspórolt energiát jelent. Más számítások szerint például egy szedán légellenállási együtthatója csupán 0,005-0,01 Cd-vel javítható ezzel a megoldással, viszont a különböző extra motorok és működtető mechanizmusok 7-8 kilogrammot is dobhatnak az autó saját tömegén, ami a hatékonyság ellen dolgozik.
Mostanra viszont megszületett a hivatalos döntés. 2027-től kezdődően kizárólag olyan autók hozhatóak forgalomba Kínában, amelyek kilincsei kívül-belül mechanikus megoldással nyithatóak, vagyis áramkimaradás vagy súlyos roncsolódás után is működőképesnek kell maradniuk.
Kínában több olyan precedens is történt a közelmúltban, amelyben a meghibásodott kilincsek miatt az autóban rekedt személyek csak az ablakok kitörésével jutottak ki a gépkocsiból. De olyan esetről is készült hivatalos feljegyzés, amelyben a fagyás okozott hibát, és a kínai törésteszteken csupán 67 százalékban "oldotta" ki a kilincseket az összetört autó, ezzel is nehezítve a "sérültekhez" történő hozzájutást. Viszonyításképpen a hagyományos kilincsek a karosszéria torzulása után 98 százalékban működőképesek maradtak. Ha pedig még ez sem lenne elég, az ázsiai országban 2024-ben 132 százalékkal nőtt az azt megelőző évhez képest a fogyasztóvédelemnél azon bejelentések száma, amelyek szerint a karosszériába visszahúzódó kilincsek gyermekek ujjait csípték oda, ezzel több esetben csonttörést okozva.
Bár közvetlen hatása értelemszerűen nem lesz a kínai tiltásnak az európai piacra nézve, közvetetten könnyedén lehet változás. Ezentúl a kínai autókat a gyártók kénytelenek lesznek "hagyományos" kilincsekkel tervezni a belpiacra. Azokat a modelleket, amelyeket az ázsiai márkák a kontinensünkön is értékesítenek, jó eséllyel nem fogják csak azért áttervezni, hogy néhány kilométerrel több hatótávot írhassanak a papírra.