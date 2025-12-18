Ilyen, amikor a Fordnál terveznek Lexust!

Ritkán fordul elő, hogy egy Lexus tanulmányautó mögött nem a Lexus valamelyik stúdiója, hanem egy kölni iroda áll – ráadásul Ford logóval az ajtaján. Még ritkább, hogy az egész egyetlen nap alatt összeálljon a ceruzavázlatoktól a látványtervekig. Márpedig pontosan ez történt: a Ford egyik formatervezője, szabadidejében fogta magát, és mesterséges intelligencia segítségével megalkotott egy teljes értékű, Lexus emblémás elektromos koncepciót.Antonin Cohen jelenleg a Ford Europe kötelékében dolgozik, korábban pedig a Kia Sportage ötödik generációján is dolgozott. Mégis, amikor igazán szabadon engedte a fantáziáját, nem a kékoválos emblémát helyezte a műve orrára, hanem Lexus logóját, ami mindenképp elismerés a japán márka felé. A dizájner egyszerű kérdést tett fel magának: mire képes ma a mesterséges intelligencia az autótervezésben? Bevallása szerint eleinte szkeptikus volt, ám a gyakorlat meggyőzte. Két laza, negyednézetes skiccel indult – egy az orról, egy a far felől – majd gondosan megfogalmazott promptokkal instruálta az AI-t. A végeredmény teljes vizuális csomag lett: különböző nézetek, színek, környezetek, sőt, olyan képek is, amelyek akár egy valódi sajtófotózás anyagai is lehetnének.Maga az autó egy háromajtós hatchback, amelynek arányai egyszerre idéznek meg egy futurisztikus sportautót és egy praktikus, kissé kombis ferdehátút. Rövid orr, meredeken döntött, szinte szupersportkocsis szélvédő, alacsonyan ülő LED fényszórók: a Lexus koncepció ragadozóként „harap”, szinte falja az utat. Oldalnézetből a hangsúlyos sárvédők és a légbeömlők adják meg a dinamizmust, míg hátul az üvegkupola, a pengeéles lámpák és a karbon diffúzor zárják a kompozíciót.Cohen maga „kissé robotikusnak” írja le az autó megjelenését; de ez sem önkritika, hanem koncepció. A C-oszlopokat karokként képzelte el, amelyek összefogják a tömeget, a hátfalat pedig praktikusnak és masszívnak szánta. A mesterséges intelligencia meglepően jól értette a feladatot: a renderelések tükröződései, anyagtextúrái és fénykezelése olyan szintűek, hogy első pillantásra nehéz megmondani, nem valódi fotókat látunk-e.A játékosság itt nem ér véget. A tervező különböző szituációkba helyezte az autót: egy óváros málló falai közé, stúdiófények alá, létrehozott egy teljesen fiktív fotózást is, sőt virtuális modelleket is képzelt a volán mögé. A színválasztások is beszédesek: a mély narancssárga fényezés fekete tetővel kifejezetten drámai, de az enteriőrök is két külön világot mutatnak – a letisztult, világos tónusoktól a texturáltabb,faelemekkel kombinált kékig.Jogosan merül fel a kérdés: építene-e valaha a Lexus ilyen autót? Egy háromajtós, lapos hatchback a jelenlegi portfólió és márkastratégia alapján valószínűtlen.