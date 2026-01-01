Ilyen vagány terepjáró tanulmányautókkal készül a Suzuki 2026-ra

A Suzuki természetközeli hangulatot hoz a 2026-os Tokiói Autószalonra, a „Kalandos élet” téma köré épülő kínálattal. A japán gyártó összesen kilenc járművet mutat be, amelyek közül öt koncepcióautó. A főszereplő Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition a Capcommal közös munka eredménye, a Monster Hunter Wilds játék megjelenéséhez időzítve. Az ötajtós Jimnyre épülő különleges kiadás merész, egyedi díszítéssel, tetőcsomagtartóval, fémszerű díszítőelemekkel és könnyűfém felnigarnitúrával rendelkezik.A következő a Suzuki Xbee Nature Photographer, amely - jó természetfotósként - a hétköznapokban és a vadonban is könnyedén beleolvad a környezetébe. A tetőcsomagtartó alacsonyabb és elegánsabb a megszokottnál, beépített LED-ekkel a jobb láthatóság érdekében. Érdekesség továbbá a beadlock stílusú könnyűfém felniszett, a hátsó lámpavédők, a hátsó létra és a kék-fekete karosszéria egyedi mintázata.A kei car kategória rajongóinak az Every Wagon Wanpaku Rider készült, egy aprócska családi autó, terepre hangolva. A tetőcsomagtartóra három gyermekeknek készült "lépegetős" kerékpárt szereltek, tárolódobozokkal, LED-es fénysávval és összecsukható napellenzővel együtt. A kerekek vastagabb gumiabroncsokkal vannak felszerelve, a fekete hűtőrácsot pedig füstszínű fényszóróüvegek keretezik.A Super Carry Work & Play Pro a nemrég frissült kei teherautó "kempingezéshez és tengeri szabadidős tevékenységekhez" optimalizált változata. A tetőcsomagtartó a raktérre nyúlik, így juthat hely hosszabb felszerelésnek. Az összkép inkább praktikus, mint hivalkodó, ám egyértelmű, hogy nem csak egy hétköznapi miniteherautóról van szó. Az utolsó érdekesség nem tanulmány, hanem versenyautó, méghozzá a Swift Sport Super Endurance Race, amelyet az előző generációs Swiftből építettek. Mivel a legújabb Swiftből még nem készült gyári sportváltozat, ez a legfrissebb Swift versenyautó a Suzukinál, nemrég részt is vett a 2025-ös Eneos Super Taikyu sorozatban. A 2026-os Tokyo Auto Salon január 9-én nyílik meg a nagyközönség számára.