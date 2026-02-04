Immár biztos: ezzel a hajtáslánccal lesz kapható itthon az Omoda 7-es!

Korábban már beszámoltunk az Omoda 7-es érkezéséről
, ám sokáig nem lehetett tudni biztosan, pontosan melyik hajtáslánccal lesz megvásárolható itthon az új SUV. Az 5-ös és a 9-es közé érkező típus 4,66 méter hosszú, 1,88 méter széles, míg a magassága 1,67 méter.
A hazánkba érkező 7-es az úgynevezett SHS-P hajtáslánccal érkezik, vagyis PHEV-ként lesz kapható. A rendszer alapját 1,5 literes, négyhengeres benzinmotor adja 140 lóerővel, amit egy 204 lovas villanyos erőforrás egészít ki. A WLTP ciklus szerint 90 kilométer környéki távot tud megtenni egy töltéssel az autó, de a kombinált hatótáv akár az 1120 kilométert is meghaladhatja. Más régiókban elérhető 1,6 literes egységgel is mindenféle villanyosítás nélkül, nagy kérdés, ez a későbbiekben kapható lesz-e hazánkban.
Bár a 7-es már szerepel az Omoda magyarországi weboldalán, ár egyelőre sehol sincs feltüntetve mellette, így jelenleg nem tudni, pontosan mennyiben fog kerülni. Ezzel együtt magabiztosan lehet azt feltételezni, hogy az 5-ös és a 9-es közé lövik majd az árat.