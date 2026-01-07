Immár hivatalos: Magyarországon folytatódik a legolcsóbb új Mercedes gyártása!

A CLA távozásával jelentősen átalakul a Mercedes kecskeméti gyárának portfóliója

Gorzás Gergő 0 , , ,

Komoly változásokat hoz 2026 a kecskeméti Mercedes gyár életében, hiszen több olyan modell is a sorokra kerül, amelyeket eddig máshol, vagy korábban sosem gyártottak.

Bár már hónapokkal ezelőtt jeleztük, csak most vált végérvényesen biztossá, hogy a továbbiakban Magyarországon, a kecskeméti üzemben gyártja majd az A-osztály limuzin és ferdehátú változatát is a Mercedes. A lépés némiképp kényszerű, mivel az eredeti tervek szerint a típus már távozott volna a kínálatból, ám a villanyautók iránti alacsony kereslet miatt a németek úgy döntöttek, meghosszabbítják a belépő szintű modell életciklusát. Korábban ez sem volt biztos, de mostanra hivatalossá vált, hogy az A-osztály egészen 2028 lesz a kínálatban, vagyis kereken 10 éves korában "vonul nyugdíjba" - derült ki az Automobilwoche cikkéből. Eddig az A-osztály a németországi Rastatt városa mellett lévő üzemben készült, ám ott már "nincs hely számára", hiszen ebben a gyárban készülnek az új CLA-k, valamint a jövőben több MMA platformra épülő típus is itt születik majd. Ezért költöztetik a gyártását Kecskemétre, hiszen a kifutó CLA távozásával jókora kapacitás maradt parlagon a magyar létesítményben. Természetesen nem csak a korosodó A-osztály lesz az egyetlen kecskeméti Mercedes. A német vállalat tavaly októberben bejelentette, 2026 második negyedévében megkezdődik az egyelőre bemutatásra váró, tisztán elektromos C-osztály termelése (ennek hivatalos neve várhatóan "C-osztály EQ technológiával" lesz). Ugyancsak fontos esemény volt a múlt évben a kecskeméti gyár életében Ola Källenius, a Mercedes vezérigazgatójának látogatása. A német vállalat első embere később arról beszélt, további 3000 munkahelyet teremtenek Magyarországon, vagyis majdnem megduplázzák a mostani foglalkoztatottságot - jelenleg több mint 4500 munkavállalóval büszkélkedhet a kecskeméti üzem. A fejlesztés megvalósulásával a magyar gyár évi 300-400 ezer autót is elkészíthet, amivel többek között megelőzné a Sindelfingen, a Rastatt, valamint a Bréma mellett található üzemet is. Ezekben külön-külön nagyjából évi 200 ezer autó készül.  

You May Also Like

Ekkor érkezik a Mercedes vadiúj buszlimuzinja!

Gorzás Gergő 0

Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!

Gorzás Gergő 0

Olcsó Merci, drága fotókon Salgótarjánból: megérte száguldozni?

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?