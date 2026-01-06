Ismét banális okból történt ütközés az M3-ason! Videón mutatjuk az esetet!

A két frissen közzétett videót még tavaly rögzítették az MKIF forgalomfigyelő kamerái az M3-as autópálya egyik osztott pályás terelésénél. A felvétel első felében jól látható, amint a Suzuki mögött érkező személygépkocsi sofőrje csupán néhány méterre követte az előtte haladót, így esélye sem lett volna megállni, ha vészfékezésre kényszerül a szabályosan haladó. A videó második felében látható esemény viszont már valóban balesettel végződött. Az egy sávon haladó forgalom fantomdugó miatt kényszerült megállásra, amit a hátul érkező autós későn észlelt, ezért beleszállt az előtte időben fékezőbe. Az MKIF hangsúlyozta, az ideális követési távolság 2 másodperc, ennek betartásával pedig az ehhez hasonló esetek könnyedén megelőzhetőek.