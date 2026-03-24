Ismét drágulás: szerdán is emelkedik az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára

Folytatódik a drágulás a kutakon a Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint. A héten szerdán csak a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik bruttó 12 forinttal, a benzin beszerzési ára változatlan marad. Így holnaptól a 95-ös benzin piaci átlagára literenként 686 forintra, míg a gázolaj piaci átlagára literenként 781 forintra várható. Amennyiben az emelést a töltőállomások is érvényesítik, úgy szerdán tovább nő a különbség a védett árak és a piaci árak között: a 95-ös benzin esetében 91 forint lehet literenként, a gázolaj esetében pedig 165 forint lehet literenként.

