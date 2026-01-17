Ismét kapható itthon öthengeres motorral a Cupra Formentor! Íme az ára!

Beárazták itthon a frissített Formentor VZ5-öt, ha ilyet szeretnél, érdemes sietni, kevés készül belőle

Már a ráncfelvarrott Formentor is rendelhető hazánkban az öthengeres Győrben gyártott motorral. De mennyit kérnek érte? Miért kell sietni a vásárlással? Íme a válaszok!

Sokáig úgy tűnt, a Cupra nem készít a frissített Formentorból VZ5-ös kivitelt, azonban nemrég megérkezett a bejelentés, hogy a ráncfelvarrás után is visszatér a Győrben gyártott, 2,5 literes, öthengeres erőforrás. A teljesítmény nem változott: 390 lóerő, 480 newtonméter, ehhez társul az összkerékhajtás és egy hétgangos DSG váltó. Eddig a VZ felszereltségű, konnektoros hibrid számított a legdrágább alternatívának a Formentor kínálatában, amely  21 millió forinttól vihető, viszont felextrázva akár a 27 milliót is elérheti a vételár - nemrég egy ilyen példányt teszteltünk, a teszt ide kattintva érhető el. Így a korábbi csúcsmodellhez 2 milliós ugrást jelent árban a VZ5, hiszen legkevesebb 29 309 150 forintért szerepel a konfigurátorban. Ezt az összeget pedig nem is igazán lehet feljebb tornázni. A matt fényezés lehet még "fájó" tétel 944 880 forintért, valamint a kizárólag ehhez a verzióhoz elérhető kagylóülések, további 895 350 forintért. Persze ezen túl is akadnak még több százezer forintos tételek (karbon tükörházborítás, napfénytető, stb.), de minden extrát bepipálva sem megy a végösszeg 33 millió forint fölé.

