Karácsonykor sem lassított mindenki, durva gyorshajtásokat füleltek le!

Két komolyabb gyorshajtást is rögzített a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sebességmérője az algyői Tisza-hídon. A hatóság a fotókat is nyilvánosságra hozta egy Facebook bejegyzés keretében. Az egyik fotón szereplő kishaszongépjármű a megengedett 60 km/óra helyett 106 km/órával húzott el a traffi előtt, míg a másik extrém gyorshajtó több mint a legális duplájával, 138 km/órával közlekedett. A rendőrség közlése szerint mindkét sofőr közigazgatási bírságot és büntetőpontokat kapott, de a pontos számokat nem közölték.