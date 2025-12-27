Kihalófélben az olcsó autók kategóriája az USA-ban is

Az USA-ban a 20 ezer dollár az a lélektani határ, amely alatt igazán olcsónak tekintenek egy új autót. Ez körülbelül 6,5 millió forintot jelent, szóval nem is különbözik annyira az árérzékenységük a miénktől. Ám a Nissan olcsó szedánja, a Versa gyártásának megszüntetésével nem marad ilyen autó a piacon.Persze nem derült égből villámcsapásként érkezett az információ, hiszen már két éve bejelentették, hogy idáig fog tartani a típus pályafutása, sőt a nagyobb, Altimának is hasonló sorsot szántak, de az még egy évig gyártásban marad. Tehát a legolcsóbb Nissan eltűnésével lényegében megszűnik az USA-ban a 20 ezer dollár alatti új autók szegmense, amelyet igazából a Mitsubishi Mirage és a Versa alkotott az utóbbi években.Így a Nissan kínálat legolcsóbb darabja a Kicks Play lesz 22 910 dollárért, amely kb. 7,5 millió forintnak felel meg. Ugyanakkor már ez sem marad sokáig a kínálatban, hiszen az új Kicks már megérkezett a Play pedig a kifutó generációt jelöli. Ráadásul ez egy kis crossover, aki pedig megfizethető szedánt keres, a Sentra felé fordulhat, ami 23 845 dolláról (kb. 7,8 millió forintról) indul. Az új Kicks picit drágább, 23 925 dollár (kb. 7,9 millió forint).Ez azt is jelenti, hogy a legolcsóbb új autó címét sem egy Nissan viselheti jövőre, ugyanis ezt a Hyundai Venue érdemli ki 22 150 dolláros indulóárral, ami kb. 7,3 millió forintot jelent. Aki pedig a legolcsóbb szedánt keresi, a Kiánál fog kikötni, ahol a K4 várja 23 385 dollárért, körülbelül 7,7 millió forintért. A K4 egyébként hozzánk is érkezik majd a Ceed utódjaként, kíváncsian várjuk mennyibe fog kerülni Magyarországon.