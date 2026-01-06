Komoly bejelentést tett a BYD: még hosszabb garanciát vállalnak az aksikra!

Ahogyan 2026-ban a világon mindenhol, úgy Magyarországon is kizárólag új energiával hajtott gépjárműveket (NEV) forgalmaz a BYD. A kifejezés gyakorlatilag a konnektoros hibridek és a tisztán elektromos autók gyűjtőfogalma, így közös pont mindegyikben a nagyfeszültségű akkumulátor. Hazánkban kizárólag a házon belül fejlesztett lítium-vas-foszfát összetételű Blade fantázianéven futó aksikkal ellátott modelleket értékesítik, amelyekre eddig 8 év/ 200 ezer kilométeres garanciát vállaltak.A kínai vállalat a 2026-os év megérkeztével módosít a korábbi korlátokon. A 8 év továbbra is marad, viszont a futásteljesítményre vonatkozó limitet 250 ezer kilométerrel emelik. Mindez azt jelenti, hogy a BYD ezen időszakban garantálja a vásárlóknak, hogy a nagyfeszültségű akkumulátor kapacitása nem csökken 70 százalék alá az újkori teljesítményéhez mérten. Fontos, hogy a módosítás visszamenőleg is él, vagyis minden BYD-tulaj, aki 2023 vége után hazánkban vásárolt autót a kínai gyártótól, ugyancsak megkapja a "kiterjesztett garanciát".A BYD nem csak a Blade akkumulátorra vonatkozóan bőkezű, ha garanciáról van szó, hiszen az általános jótállás is kedvezőnek mondható, amely jellemzően 6 év vagy 150 ezer kilométer.