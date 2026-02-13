Közel 10 kilométeren át hajtott forgalommal szemben az M4-esen, mutatjuk, mi lett a vége!

Majdnem 10 kilométeren át nem tűnt fel a sofőrnek, hogy az M4-es autóút rossz oldalán halad

Gorzás Gergő

Hajmeresztő képsorokat tett közzé a rendőrség, amelyken egy menetiránnyal szemben közlekedő autós látható az M4-es autóúton. Az érintettnek minden bizonnyal nem tűnt fel a szabálysértés, mivel 10 kilométeren át haladt így, aztán véget ért az útja.

Idén sem kellett sokat várni, hogy valaki sajnos a nyilvánvaló jelzések ellenére forgalommal szemben hajtson fel valamelyik hazai gyorsforgalmi útra. Ezúttal a M4-es autóút Pest vármegyei szakaszán, az Abony-nyugati felhajtónál nem sikerült a felvételeken szereplő sofőrnek értelmeznie a behajtani tilos táblát, így a forgalommal szemben hajtott fel az autóútra. Mivel az eset az esti órákban történt, így szerencsére gyér volt a forgalom az autóút érintett szakaszán, de természetesen nem volt veszélytelen ámokfutása, főleg úgy, hogy közel 10 kilométert tett meg így, mire a kiérkező rendőröknek sikerült megállítaniuk. Az ügyben közúti veszélyeztetés miatt indult nyomozás - derült ki a Pest vármegyei rendőrség tájékoztatásából.

