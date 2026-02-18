Közel egy hét után újabb változást jelentettek be: így változnak a hazai üzemanyagárak!

Kifejezetten stabilan alakulnak februárban a magyar üzemanyagárak, hiszen az év legrövidebb hónapjában eddig alig változtak a kiskereskedelmi értékek. A 95-ös benzin szerda reggel átlagosan 564 forintba kerül a Holtankoljak.hu saját számításai szerint, míg a gázolaj 576 forint környékén mozog. A portál értesülései szerint előbbi kapcsán nem is várható változás, ellenben utóbbi beszerzési árát csütörtökön bruttó 3 forinttal csökkentik. Vagyis ha a töltőállomások egy az egyben érvényesítik a kútoszlopoknál is a módosítást, úgy a típus átlagára 573 forintra módosulhat.