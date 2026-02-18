Közel egy hét után újabb változást jelentettek be: így változnak a hazai üzemanyagárak!

Ismét majdnem egy hét után változtatnak újból az üzemanyagárakon, így alakulhatnak a literenkénti árak csütörtöktől!

Gorzás Gergő 0 , , , ,

Mostanság ritkán változnak a hazai üzemanyagárak, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az aktuális héten is egészen csütörtökig kellett várni az első korrekcióra. Íme a módosítás pontos összege és az aktuális átlagárak!

Kifejezetten stabilan alakulnak februárban a magyar üzemanyagárak, hiszen az év legrövidebb hónapjában eddig alig változtak a kiskereskedelmi értékek. A 95-ös benzin szerda reggel átlagosan 564 forintba kerül a Holtankoljak.hu saját számításai szerint, míg a gázolaj 576 forint környékén mozog. A portál értesülései szerint előbbi kapcsán nem is várható változás, ellenben utóbbi beszerzési árát csütörtökön bruttó 3 forinttal csökkentik. Vagyis ha a töltőállomások egy az egyben érvényesítik a kútoszlopoknál is a módosítást, úgy a típus átlagára 573 forintra módosulhat.

You May Also Like

Újabb változás a hazai üzemanyagárakban: péntektől drágább lehet a tankolás!

Gorzás Gergő 0

Vége a nagy csendnek: változás jön a hazai üzemanyagárakban!

Gorzás Gergő 0

Fizetés nélkül távozott a kútról: mutatjuk, meddig jutott!

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?