Lépett a Honda is: mostantól ekkora garanciát ad a japán márka az autóira!

Április elsejétől a Honda új jótállási programot indít, amelynek értelmében legfeljebb 8 évre bővül a garancia a márka által értékesített személyautók esetében. A hivatalosan Szerviz Által Aktivált Jótállás (SAWA (Service Activated Warranty)) programnak köszönhetően az alapesetben 3 évre szóló általános jótállás évente automatikusan további 12 hónappal hosszabbodik meg egészen a maximális nyolc évig vagy 160 000 kilométerig, ha a tulajdonos betartja az előírt szerviz‑ és karbantartási ütemtervet, kizárólag hivatalos Honda márkaszervizben végezteti ezt el, természetesen eredeti alkatrészek használatával.

A Honda a közleményében kiemelte, a jótállás magához a gépjárműhöz kötődik, és nem a jármű tulajdonosához, így továbbértékesítés esetén a meglévő fedezet átruházható. Ezáltal a jóváhagyott használt Honda gépjárművek is részesülhetnek a folyamatos, hosszútávú jótállási védelemben. Mindez akár országokon átívelő tranzakció esetében is érvényes lehet, mivel a SAWA program az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Luxemburg, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Hollandia, Szlovákia, Svájc, Ausztria, Norvégia, Dánia és Svédország területén is érvényes.

